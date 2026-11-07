Ankara'da Kızılcahamam ve Çamlıdere yaylalarına ve Soğuksu Milli Parkı'na kar yağdı

Ankara'da Kızılcahamam ve Çamlıdere yaylalarına ve Soğuksu Milli Parkı'na kar yağdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerindeki yaylalarda ve Soğuksu Milli Parkı'nda kar yağdı. Ülke genelinde düşen hava sıcaklıkları Ankara'da da kendisini gösterdi, kentin kuzey ilçelerindeki yaylalar ve milli park karla kaplandı.
Ankara'nın yüksek kesimlerinde buluunan yaylalar güne karla uyandı.
Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerindeki yaylalar ve Sğuksu Milli Parkı'nda kar yağdı. Ülke genelinde düşen hava sıcaklıkları Ankara'da da kendisini gösterdi. Ankara'nın kuzey ilçelerindeki yaylalara ve Soğuksu Milli Parkı'na kar yağdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı