Ankara'da Kızılcahamam ve Çamlıdere yaylalarına ve Soğuksu Milli Parkı'na kar yağdı

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Ankara'nın yüksek kesimlerinde buluunan yaylalar güne karla uyandı.

Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerindeki yaylalar ve Sğuksu Milli Parkı'nda kar yağdı. Ülke genelinde düşen hava sıcaklıkları Ankara'da da kendisini gösterdi. Ankara'nın kuzey ilçelerindeki yaylalara ve Soğuksu Milli Parkı'na kar yağdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı