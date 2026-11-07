Putin'den Japon devine darbe: Üç şirket daha Rus yönetimine geçti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japon tütün şirketi Japan Tobacco International’ın (JTI) Rusya’daki üç şirketini daha geçici yönetime devretti. Daha önce dört fabrikası için benzer karar alınan şirketin ülkedeki ticari faaliyetlerini yürüten kuruluşları da Rus yönetiminin kontrolüne geçti.

ÜÇ ŞİRKETİN YÖNETİMİ RUS ŞİRKETE DEVREDİLDİ

Rusya'nın resmî yasal bilgi portalında yayımlanan kararnameye göre, JTI bünyesindeki Pereslavl-Tabak, JTI İnovasyon Ürünleri ve JTI Rusya şirketlerinin sermaye paylarının tamamı geçici yönetim kapsamına alındı.

Lüksemburg merkezli JTI Investments Sarl'a ait şirketlerin yönetimini, Rusya merkezli Promışlennıye Aktivı üstlenecek. Söz konusu kuruluşlar, JTI'ın Rusya'daki ithalat, toptan satış ve diğer ticari faaliyetlerinde önemli rol oynuyor.

DÖRT FABRİKA İÇİN DE AYNI KARAR ALINMIŞTI

Putin, 5 Kasım'da imzaladığı kararnameyle JTI'ın Rusya'daki dört üretim tesisini de aynı Rus şirketinin geçici yönetimine devretmişti. Son kararla birlikte şirketin üretim faaliyetlerinin yanı sıra ticari operasyonlarını yürüten kuruluşlar da bu kapsama alındı.

Rusya'da Winston, Camel, LD ve Sobranie gibi markalarla faaliyet gösteren JTI'ın ülkede yaklaşık 4 bin çalışanı bulunuyor. Şirket, Rusya sigara pazarının yaklaşık yüzde 40'ını elinde tutuyor.

JAPONYA KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Rusya'nın kararına Japonya hükümetinden tepki geldi. Tokyo yönetimi, JTI'ın ülkedeki varlıklarının geçici yönetime devredilmesini protesto ederek Moskova'dan kararın geri çekilmesini istedi.

JTI ise yaptığı açıklamada gelişmeleri değerlendirdiğini ve atabileceği adımları incelediğini bildirdi. Şirket, çalışanlarının ve iş ortaklarının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

RUSYA YABANCI ŞİRKETLERİN VARLIKLARINI GEÇİCİ YÖNETİME DEVREDİYOR

Moskova yönetimi, Nisan 2023'te yürürlüğe giren düzenlemeyle bazı yabancı şirketlerin Rusya'daki varlıklarını geçici yönetime devretme yetkisi elde etmişti. Rusya, bu mekanizmayı Batılı ülkelerin Rus şirketlerine ve varlıklarına yönelik yaptırımlarına karşılık olarak uyguladığını savunuyor.

Söz konusu uygulama, yabancı şirketlerin Rusya'daki varlıkları üzerindeki kontrolünü kaybetmesine yol açarken uluslararası şirketlerin ülkedeki faaliyetlerinin geleceğine ilişkin belirsizlikleri de artırıyor.