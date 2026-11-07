Galatasaray-Amedspor maçına saatler kala zemin görüntülendi! Tepkiler çığ gibi

Galatasaray-Amedspor maçına saatler kala zemin görüntülendi! Tepkiler çığ gibiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amedspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala RAMS Park Stadyumu'nun zemini görüntülendi. Zeminin durumunun oldukça kötü olduğu gözlemlenirken, taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amedspor'u konuk etmeye hazırlanan Galatasaray'da kritik karşılaşma öncesinde RAMS Park Stadyumu'nun zemini gündeme oturdu.
ZEMİNİN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
Maçın başlamasına saatler kala stadyum zemininden paylaşılan son görüntüler, saha şartlarının oldukça elverişsiz olduğunu gözler önüne serdi. Çimlerin ciddi şekilde yıprandığı ve bozulduğu gözlemlendi.
TARAFTARLARDAN TEPKİ
Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart müsabakasında Victor Osimhen'in de saha içinden şikayette bulunduğu RAMS Park zemininin kötü durumu, Amedspor maçı öncesinde taraftarları endişelendirirken, ciddi tepkilerin gelmesine neden oldu.