Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen gözaltına alındı

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Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında, finans sektörünün üst düzey yöneticilerini kapsayan yeni adli işlemler gerçekleştirildi.

BDDK BAŞKAN YARIMCISINA GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen gözaltına alındı.

ÜÇ İSİM DAHA GÖZALTINA ALINDI

Aynı soruşturma kapsamında eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ile Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı. Ayrıca Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik için de gözaltı işlemi uygulandı.

Akkaya, 23 Eylül'de savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakılmıştı. Arıncı ise 1 Kasım'da ifadeye çağrılmış, hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.

Arıncı'nın bu gelişmenin ardından Takasbank Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldığı, yerine Gökhan Elibol'un Genel Müdür Vekili olarak atandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Haberler.com