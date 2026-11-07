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Erzurum'da 'içi boş' dediği pompalı tüfekle vurulan genç esnaf hayatını kaybetti! O anlar kamerada

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Erzurum'da 'içi boş' dediği pompalı tüfekle vurulan genç esnaf hayatını kaybetti! O anlar kamerada
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Erzurum'da bir gelinlikçi dükkanında esnaf komşusu Hakkıhan G.'nin (43) 'içi boş' diyerek doğrultup tetiğe bastığı pompalı tüfekle karın bölgesinden vurulan Emirhan Kabanlı (23), kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. Şakalaşma sırasında ateş ettiği öne sürülen Hakkıhan G. gözaltına alındı; olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Erzurum'da Kevelciler Caddesi'ndeki bir gelinlikçide, iş yeri sahibi Hakkıhan G. (43) tarafından pompalı tüfekle karın bölgesinden vurulan esnaf Emirhan Kabanlı (23), kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
  • Hakkıhan G., 'içi boş' olduğunu söylediği pompalı tüfekle ateş açtığı olayın ardından tüfekle birlikte gözaltına alındı ve Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
  • Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde Hakkıhan G.'nin tüfeği doğrultup tetiğe basması ve Kabanlı'nın yere yıkılması yer aldı.

ERZURUM'daki iş yerinde esnaf komşusu Hakkıhan G.'nin (43) ateşlediği pompalı tüfekle yaralanan Emirhan Kabanlı (23) kaldırıldığı hastanede öldü. Olay anı işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, Kabanlı'yı şakalaşma sırasında vurduğu öne sürülen Hakkıhan G. gözaltına alındı.

'İÇİ BOŞ' DEDİĞİ TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Olay, Kevelciler Caddesi'ndeki bir gelinlikçide meydana geldi. Gelinlikçi dükkanının sahibi Hakkıhan G. ile içeri giren bitişikteki iş yerinin sahibi Emirhan Kabanlı gülerek konuşmaya başladı. İş yerinin kapısını açarak çıkmak isteyen Emirhan Kabanlı'ya, Hakkıhan G., içi boş dediği pompalı tüfeği doğrultarak tetiğe bastı. Silahın ateş alması sonucu Kabanlı, karın bölgesinden vuruldu. Kapının önüne düşen Kabanlı'nın yardımına Hakkıhan G. ve bölgedeki diğer esnaf arkadaşları koştu. Özel araçla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kabanlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli Hakkıhan G.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hakkıhan G., sorgusu için Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin kapısının önünde bekleyen Emirhan Kabanlı'ya, Hakkıhan G.'nin pompalı tüfeği doğrultması ve tetiğe basmasıyla Kabanlı'nın yere yıkıldığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHASAN SARIGÜL:

100000 kez dendi silahla şaka olmaz

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