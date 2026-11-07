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Osimhen'den haber var! Galatasaray son durumunu açıkladı

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Osimhen'den haber var! Galatasaray son durumunu açıkladı
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Galatasaray, Stuttgart maçında sakatlanan Victor Osimhen'in başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu. Sol dizinden operasyon geçiren Nijeryalı golcünün sağlık durumunun günlük olarak takip edileceği açıklandı. Yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen yıldız futbolcunun Aston Villa maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

  • Victor Osimhen, Stuttgart maçında sol dizinde oluşan sakatlık nedeniyle Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi geçirdi.
  • Osimhen'in yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor; Galatasaray'ın 24 Kasım'daki Aston Villa maçına yetiştirmeyi hedeflediği ancak kesin dönüş takvimi açıklamadığı belirtildi.
  • Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 maçta 10 gol ve 3 asist kaydetti.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşısında sol dizinden sakatlanan Nijeryalı yıldız, ameliyat edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, operasyonun başarıyla tamamlandığını ve futbolcunun tedavi sürecinin sağlık ekibinin gözetiminde devam edeceğini bildirdi.

OSIMHEN BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİ

Stuttgart karşılaşmasında sol dizinde esneme meydana gelen Osimhen'in yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilmişti. Bunun üzerine yıldız futbolcu için artroskopik diz cerrahisi kararı alınmış ve Nijeryalı golcü, Amed Sportif Faaliyetler maçının kadrosundan çıkarılmıştı.  Galatasaray, Osimhen'in Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edildiğini açıkladı.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Victor Osimhen, bugün Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir. Futbolcumuz Victor Osimhen'e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz."

GÖZLER ASTON VILLA MAÇINA ÇEVRİLDİ

Osimhen'in geçirdiği operasyonun ardından yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Galatasaray'ın, Nijeryalı golcüyü 24 Kasım'da oynanacak Aston Villa karşılaşmasına yetiştirmeyi hedeflediği belirtildi. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili henüz kesin bir takvim açıklamadı.

STUTTGART MAÇINDA ZEMİNDEN ŞİKAYET ETMİŞTİ

Osimhen'in sakatlığı, RAMS Park'ın zeminine yönelik tartışmaları da beraberinde getirmişti. Stuttgart karşılaşmasında saha koşullarından rahatsızlık duyan Nijeryalı futbolcu, şikayetini teknik heyete iletmişti. Yıldız golcünün maç sırasında yedek kulübesine yaptığı uyarı, stadyumun zemin durumunun yeniden sorgulanmasına neden olmuştu. Bununla birlikte sakatlığın doğrudan zeminden kaynaklandığına ilişkin kesinleşmiş bir tespit bulunmuyor.

11 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Victor Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 11 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı yıldızın yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattında farklı tercihlere yönelmesi bekleniyor.

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıNeyzen Erdinç Bal:

Osimhen olmadığında G.S çok zayıflıyor. Bu gün Amed maçı çok zor geçecek.

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Haber Yorumlarıyunus deniz:

GS bu akşam yenilirse taraftarların moral bulma bahanesi şimdiden hazır "osimhen sakatlanmasaydı kazanırdık"

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Haber YorumlarıHalis demir:

oshimen eski oshimen deyil bitti

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Haber YorumlarıYurtsever Yurt:

Afrika kupası var ve yine sakat

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