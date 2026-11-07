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Zeytinburnu'nda yol verme tartışmasında kadın, başka aracın camına yumruk attı

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Zeytinburnu'nda yol verme tartışmasında kadın, başka aracın camına yumruk attı Haber Videosunu İzle
Zeytinburnu'nda yol verme tartışmasında kadın, başka aracın camına yumruk attı
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Zeytinburnu'nda trafikte yol verme tartışmasında otomobilinden inen kadın, iddiaya göre tartıştığı sürücünün aracının camını yumrukladı. Olay cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, araçtaki sürücü çevredekilerin uyarılarına rağmen aşağı inmedi.

ZEYTİNBURNU'nda trafikte yol verme tartışmasında, otomobilinden inen kadın tartıştığı sürücünün aracının camını yumrukladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kendisine küfredildiğini öne süren kadın otomobilinden inerek diğer sürücünün yanına gitti. Aracından inmeyen sürücüye bağırarak "Devletten büyük mafya yok" diyen kadın, aracın camına yumrukla vurdu. Çevredekilerin araya girerek uyarılarda bulunması üzerine araçtaki sürücü aşağı inmedi. Kadın bir süre daha tepkisini sürdürdükten sonra otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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