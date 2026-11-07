Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti

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Amedspor, kulübün mali kaynaklarını güçlendirmek ve destekçi çevresini genişletmek amacıyla İstanbul'da özel bir organizasyon düzenledi. Galatasaray karşılaşmasından bir gün önce Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen dayanışma gecesi, hem davetli isimler hem de yüksek katılım ücretiyle dikkat çekti.

DAVETİYE BEDELİ 500 BİN TL

Amedspor'un dayanışma gecesi öncesinde davetlilere gönderdiği mesajda, organizasyona katılım bedelinin kişi başı 500 bin TL olarak belirlendiği ifade edildi. Davetlilere ayrıca Galatasaray ile oynanacak karşılaşma için birer maç bileti verileceği bildirildi.

Organizasyonla kulübe ekonomik kaynak oluşturulması ve Amedspor'un geleceğine yönelik desteklerin artırılması hedeflendi.

AHMET TÜRK DE GECEYE KATILDI

Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen geceye siyasetçi Ahmet Türk ve Yeniden Refah Partili Halis Kahriman da katıldı. Davetliler arasında oyuncu Ferit Kaya ile Ebo lakabıyla tanınan İbrahim Tilaver de yer aldı.

Amedspor Kulübü Başkanı, ikinci başkanı ve teknik direktörü de organizasyonda hazır bulundu.

ROJDA VE MİKAİL ASLAN SAHNE ALDI

Dayanışma gecesinin müzik programında Rojda ve Mikail Aslan sahneye çıktı. İki sanatçı, seslendirdikleri eserlerle davetlilere müzik dolu bir gece yaşattı.

Amedspor yönetiminin düzenlediği organizasyon, kulübe maddi destek sağlanması ve dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: Haberler.com