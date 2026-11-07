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Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti

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Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti Haber Videosunu İzle
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
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Amedspor'un kulübe maddi destek sağlamak amacıyla İstanbul'da düzenlediği dayanışma gecesi, kişi başı 500 bin TL'lik katılım bedeliyle dikkat çekti. Esma Sultan Yalısı'ndaki organizasyona siyasetçi Ahmet Türk'ün yanı sıra iş, sanat ve spor dünyasından isimler katıldı. Gecede Rojda ve Mikail Aslan sahne aldı.

Amedspor, kulübün mali kaynaklarını güçlendirmek ve destekçi çevresini genişletmek amacıyla İstanbul'da özel bir organizasyon düzenledi. Galatasaray karşılaşmasından bir gün önce Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen dayanışma gecesi, hem davetli isimler hem de yüksek katılım ücretiyle dikkat çekti.

DAVETİYE BEDELİ 500 BİN TL

Amedspor'un dayanışma gecesi öncesinde davetlilere gönderdiği mesajda, organizasyona katılım bedelinin kişi başı 500 bin TL olarak belirlendiği ifade edildi. Davetlilere ayrıca Galatasaray ile oynanacak karşılaşma için birer maç bileti verileceği bildirildi.

Organizasyonla kulübe ekonomik kaynak oluşturulması ve Amedspor'un geleceğine yönelik desteklerin artırılması hedeflendi.

AHMET TÜRK DE GECEYE KATILDI

Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen geceye siyasetçi Ahmet Türk ve Yeniden Refah Partili Halis Kahriman da katıldı. Davetliler arasında oyuncu Ferit Kaya ile Ebo lakabıyla tanınan İbrahim Tilaver de yer aldı.

Amedspor Kulübü Başkanı, ikinci başkanı ve teknik direktörü de organizasyonda hazır bulundu.

ROJDA VE MİKAİL ASLAN SAHNE ALDI

Dayanışma gecesinin müzik programında Rojda ve Mikail Aslan sahneye çıktı. İki sanatçı, seslendirdikleri eserlerle davetlilere müzik dolu bir gece yaşattı.

Amedspor yönetiminin düzenlediği organizasyon, kulübe maddi destek sağlanması ve dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
hakinen6321:harika bir dayanışma örneği, silah kan gözyaşı ayrımcılık olmasın, bakın Amedapor bütün doğuyu tek yürek etmeyi başardı biliyorum bazıları kuduruyor kudursunlar…
Tüm yorumlar (8)
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıhakinen6321:★ Okurların en beğendiği

harika bir dayanışma örneği, silah kan gözyaşı ayrımcılık olmasın, bakın Amedapor bütün doğuyu tek yürek etmeyi başardı biliyorum bazıları kuduruyor kudursunlar ülkemiz tek kardeşliğimiz daim olsun

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarımuratcil717:

önce bölücü gibi konuşuyorsun sonra ülkemiz tek diyor birlik mesajı veriyorsun çift yönlüsün belli

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıerbilek06:

Devlet Bahçeli gitmiştir umarım çok yardımsever görünüyordu.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
Haber Yorumlarıerbilek06:

Devlet Bahçeli gitmediyse ayıp etmiş normalde çok yardımsever görünüyordu.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
Haber YorumlarıKadir Ari:

niye o kadar gergin duruyorlar ??

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Amed değil Diyarbekir Karpuz Sipor böyle bir isim yok

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