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Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz

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Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
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Bit pazarından yalnızca 120 dolara (yaklaşık 6 bin TL) eski bir eşya satın alan kişi, hayatının sürpriziyle karşılaştı. Ürünün altın olduğu ortaya çıkınca kuyumcunun yolunu tuttu. Eşyayı 9 bin dolara (yaklaşık 451 bin TL) satan kişi, tek bir alışverişten yaklaşık 445 bin lira kazanç elde etti.

Bit pazarından yapılan sıradan bir alışveriş, beklenmedik bir kazanca dönüştü. Eski bir eşyayı 120 dolar karşılığında satın alan kişi, ürünün gerçek değerini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. İlk bakışta sıradan görünen eşyanın altın olduğu anlaşıldı.

6 BİN LİRAYA ALDI, 451 BİN LİRAYA SATTI

Satın aldığı eşyanın altın olduğunu öğrenen kişi, ürünü kuyumcuya götürdü. Burada yapılan satış sonucunda eşya tam 9 bin dolara alıcı buldu. Güncel kur üzerinden yaklaşık 451 bin liraya karşılık gelen satışla birlikte, 6 bin liralık alışverişten yaklaşık 445 bin lira kazanç sağlandı.

PARASINI TAM 75'E KATLADI

Bit pazarından aldığı ürün sayesinde ödediği tutarın 75 katı kadar satış geliri elde eden kişi, 8 bin 880 dolar kazanç sağladı. Eşyanın tam olarak ne olduğu, alışverişin hangi ülkede gerçekleştiği ve alıcının kimliği hakkında ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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