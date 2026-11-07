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Komşu dehşeti! 2 çocuk babası itfaiyeci öldürüldü

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Komşu dehşeti! 2 çocuk babası itfaiyeci öldürüldü
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Malatya'da komşular arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Köy korucusu olduğu öğrenilen Erhan G., tartıştığı 2 çocuk babası itfaiye eri Eser Kaya'yı tabancayla vurarak öldürdü. Acı haberi alan Kaya'nın eşi ve annesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

  • Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 42 yaşındaki itfaiye eri Eser Kaya, komşusu Erhan G. ile çıkan tartışmanın ardından tabancayla iki el ateş edilerek öldürüldü.
  • Olay, Gayret Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi; köy korucusu olduğu belirtilen şüpheli Erhan G. gözaltına alındı.
  • İki çocuk babası Kaya'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, tartışmanın nedeni henüz belirlenemedi.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, 42 yaşındaki itfaiye eri Eser Kaya, komşusuyla girdiği tartışmanın ardından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay, Gayret Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

KOMŞUSUNA İKİ EL ATEŞ ETTİ

Edinilen bilgilere göre, aynı apartmanda oturan Eser Kaya ile 40 yaşındaki komşusu Erhan G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine köy korucusu olduğu öğrenilen Erhan G., yanında bulunan tabancayla Kaya'ya iki el ateş etti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, iki çocuk babası Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

EŞİ VE ANNESİ ACI HABERLE YIKILDI

Olay sırasında babasını ziyarete gittiği öğrenilen Eser Kaya'nın eşi, cinayet haberini alır almaz eve döndü. Kaya'nın eşi ve annesi, evin önünde sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden itfaiye erinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KÖY KORUCUSU GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Erhan G. gözaltına alındı. İki komşu arasında çıkan tartışmanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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