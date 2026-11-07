Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı

Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Galatasaray, Amedspor karşılaşmasının ilk yarısında yakaladığı 4'e 1 hücum fırsatını gole çeviremedi. Sarı-kırmızılı futbolcuların sayısal üstünlüğe rağmen pozisyondan yararlanamaması, tribünlerde büyük hayal kırıklığına neden oldu.
Galatasaray ile Amedspor arasında oynanan karşılaşmanın 44. dakikasına doğru sarı-kırmızılı ekip, rakip savunmayı az adamla yakaladı.
GOL ÇIKMADI
Dört futbolcuyla gelişen hücumda Galatasaray, tek savunmacıya karşı önemli bir gol fırsatı elde etti. Ancak pozisyon golle sonuçlanmadı. Kaçan fırsatın ardından Galatasaray taraftarları büyük tepki gösterdi.
O pozisyondan kareler;
İlgili Haberler
Kaynak: Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.