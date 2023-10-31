Umre Haberleri - Umre Haber - Haberler

Umre Haberleri
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Emel Yıldırım'dan "Tesettüre girmeyi düşünüyor musun?" sorusuna cevap: İleride kapanabilirim
Türkiye, Suudi Arabistan'ın turizm amaçlı elektronik ziyaret vizesi verilen ülkeler arasına dahil edildi
Kutsal topraklara gidecek Türk vatandaşlarına vize kolaylığı! 5 dakikada alabilecekler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke Yolu projesinin uygulama alanını genişletecek
2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac ön kayıt başvuru bitti mi, son gün ne zaman? Hac kura çekim tarihi açıklandı mı?
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kars'ta Üniversite Öğrencileriyle Buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kur'an ve Sünnet çizgisinde bir eğitimi her zaman önceliyoruz'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin doğru dini bilgiyi en güzel şekilde veren ülke olduğunu söyledi
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Hatay'da 100 konteynerden oluşan 'Sındırgı' mahallesini ziyaret etti
"456 yaşındayım ve iblisim" diyerek gündem olan fenomen Efe Baycan'ın yeni şovu tepki çekti
Enuygun'dan Flynas Hava Yolları ile Suudi Arabistan Transit Vizesi Kolaylıkla Alınabilir