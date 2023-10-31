Umre Haberleri - Umre Haber - Haberler

Haberler
Haberler ›› Umre Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Umre Haberleri

Umre haber, Umre son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kültür ve Turizm Bakanı Seyahat Acentaları Birliği Yasasını Değiştirecek

Kültür ve Turizm Bakanı Seyahat Acentaları Birliği Yasasını Değiştirecek

Umre - Dün 16:27
2023 Yılı Umre Yolcuları Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

2023 Yılı Umre Yolcuları Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Umre - Dün 14:43
2024 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? Hac kura tarihleri belli oldu mu?

2024 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? Hac kura tarihleri belli oldu mu?

Umre - Dün 08:10
Eskişehir'den Umre'ye Dualarla Uğurlama

Eskişehir'den Umre'ye Dualarla Uğurlama

Umre - 30.10.2023
Simav'dan Umreye Gidecek 10 Umreci Dualarla Uğurlandı

Simav'dan Umreye Gidecek 10 Umreci Dualarla Uğurlandı

Umre - 30.10.2023
Hisarcık'ta 30 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Hisarcık'ta 30 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Umre - 30.10.2023
Emet'te 40 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Emet'te 40 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Umre - 30.10.2023
Pakistanlı çift, karavanla dünya turuna çıktı

Pakistanlı çift, karavanla dünya turuna çıktı

Umre - 26.10.2023
Erzincan'da Umre Eğitim Seminerleri Düzenlendi

Erzincan'da Umre Eğitim Seminerleri Düzenlendi

Umre - 25.10.2023
Emel Yıldırım: Maneviyatımı önemsiyorum ve ileride tesettüre girebilirim

Emel Yıldırım: Maneviyatımı önemsiyorum ve ileride tesettüre girebilirim

Umre - 25.10.2023
Emel Yıldırım'dan 'Tesettüre girmeyi düşünüyor musun?' sorusuna cevap: İleride kapanabilirim

Emel Yıldırım'dan "Tesettüre girmeyi düşünüyor musun?" sorusuna cevap: İleride kapanabilirim

Umre - 24.10.2023
Suudi Arabistan, Türkiye'yi turizm amaçlı e-vize verilen ülkeler arasına ekledi

Suudi Arabistan, Türkiye'yi turizm amaçlı e-vize verilen ülkeler arasına ekledi

Umre - 21.10.2023
Türkiye, Suudi Arabistan'ın turizm amaçlı elektronik ziyaret vizesi verilen ülkeler arasına dahil edildi

Türkiye, Suudi Arabistan'ın turizm amaçlı elektronik ziyaret vizesi verilen ülkeler arasına dahil edildi

Umre - 21.10.2023
Suudi Arabistan, Türkiye'yi turizm amaçlı e-vize verilen ülkeler arasına ekledi

Suudi Arabistan, Türkiye'yi turizm amaçlı e-vize verilen ülkeler arasına ekledi

Umre - 21.10.2023
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul Valilisi Gül'ü ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul Valilisi Gül'ü ziyaret etti

Umre - 20.10.2023
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı: Türkiye'den gelen umreci sayısı arttı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı: Türkiye'den gelen umreci sayısı arttı

Umre - 20.10.2023
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İstanbul Valisi Davut Gül'ü Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İstanbul Valisi Davut Gül'ü Ziyaret Etti

Umre - 20.10.2023
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı er-Rabia ile görüştü

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı er-Rabia ile görüştü

Umre - 17.10.2023
Suudi Arabistan, Türk vatandaşlarına elektronik vize uygulaması getiriyor

Suudi Arabistan, Türk vatandaşlarına elektronik vize uygulaması getiriyor

Umre - 17.10.2023
Kutsal topraklara gidecek Türk vatandaşlarına vize kolaylığı! 5 dakikada alabilecekler

Kutsal topraklara gidecek Türk vatandaşlarına vize kolaylığı! 5 dakikada alabilecekler

Umre - 17.10.2023
Suudi Arabistan, Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlayacak

Suudi Arabistan, Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlayacak

Umre - 17.10.2023
Umreye gideceklere müjde: Elektronik vize imkanı geliyor

Umreye gideceklere müjde: Elektronik vize imkanı geliyor

Umre - 17.10.2023
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke Yolu projesinin uygulama alanını genişletecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke Yolu projesinin uygulama alanını genişletecek

Umre - 17.10.2023
BAKAN URALOĞLU, SUUDİ ARABİSTAN HAC VE UMRE BAKANI ER-RABİA'YI TOGG İLE KARŞILADI

BAKAN URALOĞLU, SUUDİ ARABİSTAN HAC VE UMRE BAKANI ER-RABİA'YI TOGG İLE KARŞILADI

Umre - 17.10.2023
Bakan Uraloğlu, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı er-Rabia'yı TOGG ile karşıladı

Bakan Uraloğlu, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı er-Rabia'yı TOGG ile karşıladı

Umre - 17.10.2023
Ulaştırma Bakanı TOGG'u Suudi Arabistan Bakanı ile Karşıladı

Ulaştırma Bakanı TOGG'u Suudi Arabistan Bakanı ile Karşıladı

Umre - 17.10.2023
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Türkiye'ye Geldi

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Türkiye'ye Geldi

Umre - 16.10.2023
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Tamamlanmak Üzere

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Tamamlanmak Üzere

Umre - 16.10.2023
İhsangazi'den 44 Umreci Kutsal Topraklara Uğurlandı

İhsangazi'den 44 Umreci Kutsal Topraklara Uğurlandı

Umre - 14.10.2023
2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac ön kayıt başvuru bitti mi, son gün ne zaman? Hac kura çekim tarihi açıklandı mı?

2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac ön kayıt başvuru bitti mi, son gün ne zaman? Hac kura çekim tarihi açıklandı mı?

Umre - 13.10.2023
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında güçlü işbirliği yapılacak

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında güçlü işbirliği yapılacak

Umre - 10.10.2023
Aydın İl Müftülüğü, Hac Ön Kayıtları Konusunda Vatandaşları Uyardı

Aydın İl Müftülüğü, Hac Ön Kayıtları Konusunda Vatandaşları Uyardı

Umre - 10.10.2023
Giresun'da 'İnancın Ahlakı Sempozyumu' düzenlendi

Giresun'da "İnancın Ahlakı Sempozyumu" düzenlendi

Umre - 06.10.2023
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kars'ta Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kars'ta Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Umre - 05.10.2023
Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu 2024 Hac İbadeti İçin Toplandı

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu 2024 Hac İbadeti İçin Toplandı

Umre - 04.10.2023
2024 Yılı Hac İbadeti Değerlendirildi

2024 Yılı Hac İbadeti Değerlendirildi

Umre - 04.10.2023
Libya Sel Felaketinden Etkilenen Bölgelere Hac Kontenjanı Tahsisi

Libya Sel Felaketinden Etkilenen Bölgelere Hac Kontenjanı Tahsisi

Umre - 02.10.2023
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kur'an ve Sünnet çizgisinde bir eğitimi her zaman önceliyoruz'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kur'an ve Sünnet çizgisinde bir eğitimi her zaman önceliyoruz'

Umre - 30.09.2023
Aydın'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri devam ediyor

Aydın'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri devam ediyor

Umre - 30.09.2023
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin doğru dini bilgiyi en güzel şekilde veren ülke olduğunu söyledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin doğru dini bilgiyi en güzel şekilde veren ülke olduğunu söyledi

Umre - 30.09.2023
Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke'de Mevlit Kandili Programı Gerçekleştirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke'de Mevlit Kandili Programı Gerçekleştirdi

Umre - 28.09.2023
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Hatay'da 100 konteynerden oluşan 'Sındırgı' mahallesini ziyaret etti

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Hatay'da 100 konteynerden oluşan 'Sındırgı' mahallesini ziyaret etti

Umre - 26.09.2023
Efe Baycan (Zebani Efe) müslüman mı oldu? Efe Baycan kimdir, kaç yaşında?

Efe Baycan (Zebani Efe) müslüman mı oldu? Efe Baycan kimdir, kaç yaşında?

Umre - 26.09.2023
'456 yaşındayım ve iblisim' diyerek gündem olan fenomen Efe Baycan'ın yeni şovu tepki çekti

"456 yaşındayım ve iblisim" diyerek gündem olan fenomen Efe Baycan'ın yeni şovu tepki çekti

Umre - 26.09.2023
Enuygun'dan Flynas Hava Yolları ile Suudi Arabistan Transit Vizesi Kolaylıkla Alınabilir

Enuygun'dan Flynas Hava Yolları ile Suudi Arabistan Transit Vizesi Kolaylıkla Alınabilir

Umre - 22.09.2023
Depremzedelere Moral: Ücretsiz Umre

Depremzedelere Moral: Ücretsiz Umre

Umre - 19.09.2023
Kütahya'da Kadınlara Umre Bilgilendirme Semineri

Kütahya'da Kadınlara Umre Bilgilendirme Semineri

Umre - 19.09.2023
TÜRGEV ÖĞRENCİLERİNE HAFIZLIK KURSU BAŞARI BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

TÜRGEV ÖĞRENCİLERİNE HAFIZLIK KURSU BAŞARI BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Umre - 18.09.2023
2024 Yılı Hac Ön Kayıtları Başladı, Hac Malzemeleri Satıcıları Umutlu

2024 Yılı Hac Ön Kayıtları Başladı, Hac Malzemeleri Satıcıları Umutlu

Umre - 15.09.2023
15 EYLÜL RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI! Resmi Gazete'de yayınlandı mı, bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

15 EYLÜL RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI! Resmi Gazete'de yayınlandı mı, bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

Umre - 15.09.2023
title