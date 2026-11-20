Denizli'den 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri ve öğreticilerinin de aralarında bulunduğu 154 kişilik kafile, 7 ve 15 günlük özel servisli umre programları kapsamında kutsal topraklara gitti. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan, minik umrecileri tebrik ederek hediyeler verdi. Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, umre ibadetinin manevi önemine dikkat çekti.

Denizli'den kutsal topraklara uzanan manevi yolculukta bu kez küçük yaştaki Kur'an kursu öğrencileri de yer aldı. Denizli İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen özel servisli umre programları kapsamında, aralarında 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri ve öğreticilerinin de bulunduğu toplam 154 vatandaş umre ibadetini yapmak üzere kutsal topraklara gitti. Farklı yaş gruplarından vatandaşlarla bir araya gelen kafile, 7 ve 15 günlük programlarla manevi yolculuğa çıktı. Umre programına katılan küçük yaştaki öğrenciler, yolculuğun en dikkat çekici isimleri arasında yer aldı. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan, çocuk umrecilerle yakından ilgilenerek kendilerini tebrik etti ve çeşitli hediyeler verdi.

İl Müftüsü Pamuklu, umre manevi bir yolculuktur

Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, vatandaşların kutsal topraklarda ibadetlerini huzur içerisinde yapabilmeleri için büyük hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Umre ibadetinin İslam dinindeki önemine dikkat çeken Müftü Pamuklu, 'Umre, Müslümanların ihrama girerek Kabe'yi tavaf etmesi, Safa ile Merve tepeleri arasında sa'y yapması ve saçlarını tıraş ettirerek ya da kısaltarak ihramdan çıkmasıyla tamamlanan bir ibadettir. Hac ibadetinden farklı olarak umre, belirli günlerle sınırlı olmadan yılın uygun dönemlerinde yapabiliyor. Umre, yalnızca kutsal mekanları ziyaret etmekten ibaret değil. Müslümanlar için tövbe, dua, sabır, paylaşma ve manevi arınma duygularının yoğun biçimde yaşandığı özel bir ibadet olma özelliği taşıyor. İhrama giren Müslümanlar, günlük hayatın farklılıklarını geride bırakarak eşitlik ve kardeşlik bilinciyle ibadetlerini yapıyor. Kabe'nin tavaf edilmesi Allah'a bağlılığı, Safa ile Merve arasındaki sa'y ise Hz. Hacer'in sabrını ve teslimiyetini hatırlatıyor. Özellikle çocukların aileleri ve öğreticileri eşliğinde bu manevi atmosferi yaşamaları, dini bilgilerini gözlem yoluyla pekiştirmelerine de imkan sağlıyor. Türkiye'de ilk kez, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerimizde aileleriyle umre ibadeti yapmak için kutsal topraklara gitti. Minik umrecilerin heyecanı ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan'ın hediye jesti, çocuklarımız için unutulmaz anlara sahne oldu' dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı