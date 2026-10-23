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Önce oğlu, 20 ay sonra kendisi! Kutsal topraklarda yürek burkan son

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Önce oğlu, 20 ay sonra kendisi! Kutsal topraklarda yürek burkan son
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Antalya'dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, geçen yıl kutsal topraklarda hayatını kaybeden oğlunun mezarını ziyaret ederken fenalaşarak yaşamını yitirdi. Yaklaşık 20 ay önce birlikte umreye gittiği oğlu Turan Gökmen'i Mekke'de toprağa veren acılı baba, bu yıl yeniden kutsal topraklara gitti. Oğlunun kabri başında hayatını kaybeden Gökmen'in cenazesinin de Mekke'de defnedileceği öğrenildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Ali Gökmen, geçen yıl 18 Şubat'ta oğlu Turan Gökmen ile birlikte umre ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Ancak kutsal topraklarda fenalaşan Turan Gökmen, hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünün ardından büyük acı yaşayan Ali Gökmen, cenazesini Mekke'de toprağa verdi.

OĞLUNUN MEZARINI ZİYARET EDERKEN FENALAŞTI

Oğlunun cenazesini defnettikten sonra Türkiye'ye dönen Ali Gökmen, bu yıl yeniden umreye gitti.

Gökmen, dün Mekke'de bulunan oğlunun mezarını ziyaret ettiği sırada aniden fenalaştı. 68 yaşındaki baba, burada hayatını kaybetti.

20 AY SONRA OĞLUYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Yaklaşık 20 ay önce oğlunu kutsal topraklarda kaybeden Ali Gökmen'in de aynı şehirde yaşamını yitirmesi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Gökmen'in cenazesinin bugün Mekke'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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