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Sivas'tan Medine'ye gidecek 189 kişilik umre kafilesi dualarla yola çıktı

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Sivas'tan Medine'ye gidecek 189 kişilik umre kafilesi dualarla yola çıktı
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Sivas'tan Medine'ye gidecek 189 kişilik umre kafilesi, Nuri Demirağ Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama programıyla kutsal topraklara doğru yola çıktı. İl Müftüsü Hasan Limon, umrecilerden tüm İslam alemi için dua etmelerini isteyerek ibadetlerinin kabul olmasını diledi.

Sivas'tan Medine'ye gidecek 189 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara doğru yola çıktı.

Sivas'tan Medine'ye gidecek umre kafilesi için başkanlığını İl Müftüsü Hasan Limon'un yaptığı 189 kişiye Nuri Demirağ Havalimanı'nda uğurlama programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda umrecilere ve yakınlarına hitap eden İl Müftüsü Limon, umre ibadetinin manevi önemine değinerek kutsal topraklarda geçirilecek zamanın iyi değerlendirilmesi, ibadetlerin huzur ve huşu içerisinde yerine getirilmesi temennisinde bulundu. Müftü Limon, umrecilerden tüm İslam alemi için dua etmelerini isteyerek yolculuklarının hayırlı ve ibadetlerinin kabul olmasını diledi.

Müftü Yardımcısı Mehmet Koç'un yaptığı duanın ardından umreciler, tekbirler eşliğinde yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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