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Gelibolu'da umre adaylarına İlçe Müftülüğünce eğitim semineri düzenlendi

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Gelibolu'da umre adaylarına İlçe Müftülüğünce eğitim semineri düzenlendi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kutsal topraklara gitmeye hazırlanan umre adayları için Gelibolu İlçe Müftülüğünce eğitim semineri düzenlendi. Seminerde tavaf ve sa'y ibadetlerinin usul ve esasları ile Mekke ve Medine'de dikkat edilecek hususlar anlatıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan vatandaşlara yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Gelibolu İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen seminere, İlçe Müftüsü İsmail Durna ile cami görevlisi Engin Balcı katıldı.

Seminerde, umre ibadetinin dini ve manevi önemi, tavaf ve sa'y ibadetlerinin usul ve esasları anlatıldı. Ayrıca Mekke ve Medine'de dikkat edilmesi gereken hususlarda umre adaylarına bilgi verildi.

Durna, yaptığı açıklamada, umre yolculuğunun yalnızca bir seyahat olmadığını, manevi arınma ve yenilenme fırsatı sunduğunu belirtti.

Umre adaylarının ibadetlerini bilinçli, huzurlu ve usulüne uygun şekilde yerine getirmelerinin önemine değinen Durna, katılımcılara tavsiyelerde bulundu.

Program, umre adaylarının ibadetlerinin kabul olması ve kutsal topraklara sağlıkla gidip dönmeleri için yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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