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Muğla İl Müftülüğü, 299 umre yolcusunu dualarla kutsal topraklara uğurladı

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Muğla İl Müftülüğü, 299 umre yolcusunu dualarla kutsal topraklara uğurladı
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Muğla İl Müftülüğü, Kasım ayı özel umre turu kapsamında 299 umre yolcusu için uğurlama programları düzenledi. Umre yolcuları Muğla merkez ve ilçelerde dualarla uğurlandı. Programlarda kutsal topraklarda ibadet ve duaya odaklanılması tavsiye edildi.

Muğla İl Müftülüğü tarafından Kasım ayı özel umre turu kapsamında kutsal topraklara gidecek 299 umre yolcusu için uğurlama programları düzenlendi. Muğla merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen programlarda umre yolcuları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Muğla İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen uğurlama programı, Kurşunlu Camii İmam Hatibi Yadigar Ceylan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa umre yolcuları ve ailelerinin yanı sıra din görevlileri de katıldı. Programda konuşan Kafile Başkanı Bekir Elmas, umre yolculuğunun manevi önemine dikkat çekerek kutsal topraklarda gerçekleştirilecek ibadetlerin ve edilecek duaların önemini vurguladı. Umre yolcularının memleket, vatan ve millet için de dua edeceklerini belirten Elmas, kutsal yolculuğa çıkacak vatandaşları tebrik ederek ibadetlerinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın ise umre yolculuğunun büyük bir manevi değer taşıdığını ifade etti. Kutsal topraklarda takva bilincinin güçlendirilmesi ve manevi kazanımlara öncelik verilmesi gerektiğini belirten Akın, umre sürecinde alışverişten ziyade ibadet, dua ve manevi değerlere odaklanılması yönünde tavsiyelerde bulundu. Akın, umre yolcularına hayırlı yolculuklar dileyerek ibadetlerinin kabul olmasını temenni etti.

İlçelerde de uğurlama programları düzenlendi

Kasım ayı özel umre turu kapsamında Bodrum, Yatağan, Ortaca, Seydikemer ve Marmaris ilçelerinde de uğurlama programları gerçekleştirildi. İlçe müftüleri ve müftü vekillerinin katıldığı programlarda umre yolcularına kutsal yolculuğun manevi önemi anlatılırken, sağlıkla gidip dönmeleri ve ibadetlerinin kabul olması için dualar edildi.

Muğla İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, tüm umre yolcularına hayırlı yolculuklar dilenerek ibadetlerinin makbul, dualarının kabul olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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