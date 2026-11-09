Amasya Göynücek'te 2026 umre organizasyonuna hazırlananlara eğitim semineri verildi

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Amasya'nın Göynücek ilçesinde "İbadet Bilinci ve Umre İbadeti" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 Yılı Umre Organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gitmeye hazırlanan vatandaşlara yönelik seminer düzenlendi.

Seminerde, umre ibadeti ile ilgili konuların yanı sıra Mekke ve Medine'deki ziyaret yerlerinin manevi anlamı hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Çarşı Camii'nde gerçekleştirilen programda konuşan İlçe Müftüsü İsmail Hakkı Şahin, umre ibadetinin sadece fiziki bir yolculuk olmadığını, aynı zamanda insanın iç dünyasına yaptığı manevi bir arınma ve yenilenme süreci olduğunu söyledi.

Kaynak: AA