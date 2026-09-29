Umre için Düzce'den yola çıkan 2 motosikletli Cilvegözü'nden Suriye'ye geçti

DÜZCE'den umreye gitmek için motosikletleriyle yola çıkan Ferruh Duran (50) ve İsmail Bostancı (55), Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçti.

Ferruh Duran ve İsmail Bostancı, umreye gitmek için 27 Eylül'de Düzce'den motosikletleriyle yola çıktı. 900 kilometre yol kateden ikili, ilçedeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na ulaştı. Ferruh Duran, Suudi Arabistan'a ulaşmak için 2 bin 300 kilometre daha yol gideceklerini söyledi. Gümrük kapısından geçtikten sonra Suriye'ye geçeceklerini ve ardından Lübnan üzerinden kutsal topraklara doğru gideceklerini anlatan Duran, 35 yıldır motosiklet tutkunu olduğunu belirtti.

'MOTOSİKLET BİR TUTKUDUR'

Motosikletin kendisi için öz güven veren bir araç olduğunu aktaran Duran, "Motosiklet kullanmak benim genimde, kanımda var. Çok seviyorum bu işi. Mekke sonrası, diğer başka turlarım da olacak inşallah ilerleyen günlerde. Yani motosiklet, ulaşım aracının dışında bir tutkudur. Oradaki kutsal toprakları görmeyi çok istiyorum. Giderken, kalbimin atışını hissedebiliyorum adeta. Orada bizi neler bekliyor bilmiyorum ama peygamberimizi selamlamak istiyorum. Ayrıca Düzce'den benim eşim, dostum, akrabalarım da peygamberimize ve Mekke-Medine kutsal topraklarına selamlar ilettiler. Onların da ayrıca selamlarını götüreceğiz" dedi.

'MANEVİ DOYGUNLUK YAŞAYACAĞIZ'

İsmail Bostancı ise "İnşallah 2 hafta sürecek organizasyonumuzda umre ziyaretimizi yapacağız. Manevi bir doygunluk yaşayacağız. Bir de motor sevdası olduğu için ikisini birden yapmayı düşünüyoruz inşallah" ifadesini kullandı.

Duran ve Bostancı, açıklamalarının ardından gümrük kapısından Suriye'ye geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı