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Bilecik'ten 127 umre yolcusu, düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı

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Bilecik'ten 127 umre yolcusu, düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı
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Bilecik'te Diyanet'in umre organizasyonuyla 127 umre yolcusu, Orhan Gazi Camii önünde dualarla uğurlandı. İl Müftüsü Yusuf Dikmen'in duasının ardından kutsal topraklara hareket eden 127 kişilik kafile, 4 din görevlisi rehberliğinde yola çıktı.

Bilecik'te kutsal topraklara gitmeye hazırlanan 127 umre yolcusu, düzenlenen programla dualar eşliğinde uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının umre organizasyonu kapsamında Bilecik-1 13 Günlük Alternatif Tur programına katılan umre yolcuları için Orhan Gazi Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi. Programa İl Müftüsü Yusuf Dikmen, İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy ve vatandaşlar katıldı. İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy'un kafile başkanlığında, 4 din görevlisinin rehberliğinde yola çıkan 127 kişilik kafile, İl Müftüsü Yusuf Dikmen'in yaptığı duanın ardından kutsal topraklara hareket etti. Dikmen, umre yolcularına hayırlı yolculuklar dileyerek ibadetlerinin kabul olmasını temenni etti.

İl Müftüsü Yusuf Dikmen, "Rabbim tüm umre yolcularımızın ibadetlerini kabul eylesin. Kendilerine hayırlı yolculuklar diliyorum. Kutsal topraklarda ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için dua etmelerini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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