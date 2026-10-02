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Gaziantep'te 41 yıl ve üzeri evli 1000 çift kurayla Umre'ye gönderilecek

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Gaziantep'te 41 yıl ve üzeri evli 1000 çift kurayla Umre'ye gönderilecek
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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Aile Yılı kapsamındaki '41 Yıllık Evli Ulu Çınarlarımız Kutsal Topraklarda' projesinin kura çekimine katıldı. 17 bin çiftin başvurduğu kurada 41 yıl ve üzeri evli 1000 çift Umre'ye gönderilecek.

UMREYE GÖNDERİLECEK ÇİFTLER KURAYLA BELİRLENDİ

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirdiği '41 Yıllık Evli Ulu Çınarlarımız Kutsal Topraklarda' projesinin kura çekimine katıldı. Kurayı kazanan 41 yıl ve üzeri evli olan 1000 yeni çift Umre'ye gönderilecek.

'YUVA KURMAK BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ'

Bakan Göktaş, geçen yıl '41 Yıllık Evli Ulu Çınarlarımız Kutsal Topraklarda' projesinin ilk kurasını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile beraber çektiklerini belirterek, "Umre projesi devam ediyor. Kuralarımız bugün de yapılacak. Aile ve Nüfus 10 Yılı'na destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Yuva kurmak bizim için çok kıymetli, çok önemli. Ama evlilikleri sürdürebilmek de çok önemli" dedi.

Konuşmaların ardından kura çekimi yapıldı. 17 bin çiftin başvuru yaptığı 1000 çiftin belirleneceği kurada 41 yıllık evli çiftler, kafileler halinde kutsal toprakları ziyaret edecek.

Nuray UZATMAZ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, –

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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