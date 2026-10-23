Edirne'de ÇEDES, tarımsal destek toplantısı ve umre semineri yapıldı

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Edirne'de, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Selimiye Genç Ofiste (Peykler Medresesi) buluşmalar gerçekleştirildi.

Etkinliklerde manevi danışmanlar, "Ayın Değerleri" başlığı altında öğrencilerle milli, manevi ve ahlaki konularda paylaşımlarda bulundu.

Edirne'de çiftçilere tarımsal desteklemeler hakkında bilgi verildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Aslıhan köyünde çiftçilere tarımsal destekleme programları hakkında bilgi verildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Önder Coşğun, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ve Uzunköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Esen'in katılımıyla üreticilerle toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Kırsal Kalkınma Desteklemeleri başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen tarımsal destekleme programları ele alındı.

Üreticilerin talep, öneri ve sorunları dinlenerek tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada, üreticilerin beklenti ve ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesine yönelik saha ziyaretlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Edirne'de genç küçükbaş hayvan yetiştiricisinin işletmesi ziyaret edildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Aslıhan köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Berk Koç'un işletmesi ziyaret edildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Önder Coşğun, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ve Uzunköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Esen, genç yetiştirici Berk Koç'un işletmesinde incelemelerde bulundu.

Ziyarette, işletmedeki üretim süreçleri ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Köse, görüşmede Koç'a Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık alanında sağladığı desteklemeler hakkında bilgi verdi.

Edirne'de 2026-2027 umre dönemi için seminer düzenlendi

Edirne'de, 2026-2027 umre döneminde kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik seminer gerçekleştirildi.

Edirne İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, İl Müftüsü Burhan Çakır'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Seminerde, il müftü yardımcıları ve şube müdürleri tarafından umre ibadetinin usul ve esasları, yolculuk süreci ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Kaynak: AA