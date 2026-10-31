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Denizli'de Kasım'da umreye gidecek 186 vatandaşa hazırlık semineri verildi

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Denizli'de Kasım'da umreye gidecek 186 vatandaşa hazırlık semineri verildi
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Denizli'de Kasım ayında umreye gidecek 186 vatandaş için İl Müftülüğü koordinesinde hazırlık semineri düzenlendi. Seminerde yolculuk öncesi hazırlıklar, ziyaret edilecek mekanlar ve umre süresince dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

Denizli'de Kasım ayında umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek 186 vatandaş için hazırlık semineri gerçekleştirildi.

Denizli İl Müftülüğü koordinesinde, Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Seminerde konuşan Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, umre ibadetinin manevi boyutuna değinerek yolculuk öncesinde yapılması gereken hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Kutsal topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmenin önemini vurgulayan Pamuklu, Mekke ve Medine'de ziyaret edilecek mekanlar ile umre süresince dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.

Programda İl Müftü Yardımcısı Bayram Yılmaz, Hac ve Umre Şube Müdürü Fahri Uçak ile Kur'an kursu öğreticisi Keziban Vural da söz alarak umre yolcularını farklı konularda bilgilendirdi. Umre ibadetinin bilinçli ve usulüne uygun şekilde yerine getirilmesine katkı sağlamayı hedefleyen seminer, yapılan bilgilendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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