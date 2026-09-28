Sağlık Bakanlığı: 'Şehitlerimizin kıymetli emanetleri kutsal topraklardan yurda döndü'

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Sağlık Bakanlığı, Umre Programına katılan şehit yakınlarının manevi yolculuklarını tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şehitlerimizin kıymetli emanetleri kutsal topraklardan yurda döndü. 20-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Umre Programına katılan aziz şehitlerimizin kıymetli yakınları, manevi yolculuklarını tamamlayarak yurda döndü. Aziz şehitlerimizin kıymetli emanetlerinin her daim yanında olmaya, onlar için çalışmalarımızı aynı hassasiyet ve özenle sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasına yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı