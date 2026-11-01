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Kastamonu'dan kutsal topraklara gidecek 176 umre yolcusu dualarla uğurlandı

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Kastamonu'dan kutsal topraklara gidecek 176 umre yolcusu dualarla uğurlandı Haber Videosunu İzle
Kastamonu'dan kutsal topraklara gidecek 176 umre yolcusu dualarla uğurlandı
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Kastamonu'dan kutsal topraklara gitmek üzere 176 kişilik umre kafilesi uğurlandı. Kafilenin 71'i İhsangazi ilçesinden olurken, İhsangazi Merkez Camisi'ndeki programda dualar edildi, ilahiler söylendi; kafilede 9 çocuk da yer alıyor.

Kastamonu'da 71'i İhsangazi ilçesinden 176 umre yolcusu, kutsal topraklara uğurlandı.

Kastamonu'ndan umreye gidecek 176 kişilik kafilenin 71'ini İhsangazi ilçesinden vatandaşlar oluştururken, kafilede 9 çocuk da yer alıyor.

İhsangazi İlçe Müftülüğü tarafından İhsangazi Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda umreye gidecek vatandaşlar için uğurlama programı yapıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi, ilahiler söylendi. Programın ardından 71 İhsangazili umre yolcusu, kutsal topraklara gitmek üzere uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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