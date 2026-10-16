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Kırıkkale'de kutsal topraklara gidecek umrecilere İl Müftülüğünce seminer verildi

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Kırıkkale'de kutsal topraklara gidecek umrecilere İl Müftülüğünce seminer verildi
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Kırıkkale'de kutsal topraklara gidecek umreciler için İl Müftülüğü Dersliği'nde umre semineri düzenlendi. Seminerde ibadet sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve kutsal topraklarda yerine getirilecek görevler hakkında bilgiler verildi.

Kırıkkale'de kutsal topraklara gidecek umrecilere yönelik umre semineri düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, umre ibadetini yerine getirecek vatandaşlara İl Müftülüğü Dersliği'nde seminer verildi.

Umre yolcularının ibadetlerini bilinçli ve usulüne uygun şekilde yerine getirmelerine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen seminerde, ibadet sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve kutsal topraklarda yerine getirilecek görevler hakkında bilgiler verildi.

Kaynak: AA
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