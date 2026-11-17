Pınarhisar'da umre kafilesi Kurtuluş Camisi'nde düzenlenen duayla uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Pınarhisar'da umreye gidecek vatandaşlar için Kurtuluş Camisi'nde program düzenlendi. Kaymakam Enver Özderin'in hayırlı yolculuk dileğinin ardından okunan duayla kafile kutsal topraklara uğurlandı.
Pınarhisar ilçesinde umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurtuluş Camisi'nde umreye gidecek vatandaşlar için program düzenlendi.
Kaymakam Enver Özderin, kutsal topraklara gidecek vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyerek ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.
Okunan duanın ardından vatandaşlar kutsal topraklara uğurlandı.
Kaynak: AA