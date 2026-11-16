Survivor yıldızı Nagihan Karadere kutsal topraklarda ortaya çıktı

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Survivor'daki performansı ve yarışma sonrasında geçirdiği estetik operasyonla adından söz ettiren Nagihan Karadere, bir süredir kameralardan uzak bir yaşam sürüyordu. Son dönemde magazin gündeminde fazla yer almayan eski milli atletin Suudi Arabistan'a giderek umre ziyaretinde bulunduğu ortaya çıktı.

KABE'DE GÖRÜNTÜLENDİ

İbadetini yerine getirmek için Mekke'ye giden Karadere, Kabe'nin çevresindeki kalabalığın arasında görüntülendi. Ünlü yarışmacının kutsal topraklarda çekilen fotoğrafı, bir süredir gözlerden uzak olmasının ardından yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

SURVIVOR SONRASI ESTETİK OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Survivor 2026'da gösterdiği performansla finale kadar yükselen Nagihan Karadere, yarışmayı ikinci sırada tamamlamıştı. Yarışmanın ardından yüzünde oluşan deformasyonlardan rahatsız olduğunu açıklayan Karadere, estetik operasyon geçirmişti. Görünümündeki değişiklikle uzun süre konuşulan eski milli atlet, daha sonra ekranlardan ve magazin dünyasından uzak kalmayı tercih etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi