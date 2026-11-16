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Survivor yıldızı Nagihan Karadere kutsal topraklarda ortaya çıktı

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Survivor yıldızı Nagihan Karadere kutsal topraklarda ortaya çıktı
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Survivor 2026'da finale yükselerek yarışmayı ikinci sırada tamamlayan eski milli atlet Nagihan Karadere, bu kez kutsal topraklarda görüntülendi. Yarışmanın ardından geçirdiği estetik operasyonla gündeme gelen Karadere'nin umre ibadeti için Mekke'ye gittiği öğrenildi.

  • Eski milli atlet Nagihan Karadere, ibadetini yerine getirmek için Mekke'ye giderek umre ziyaretinde bulundu ve Kabe çevresinde görüntülendi.
  • Karadere, Survivor 2026'da finale yükselerek yarışmayı ikinci sırada tamamladı.
  • Yarışmanın ardından yüzündeki deformasyonlar nedeniyle estetik operasyon geçiren Karadere, sonrasında ekranlardan ve magazin dünyasından uzak kaldı.

Survivor'daki performansı ve yarışma sonrasında geçirdiği estetik operasyonla adından söz ettiren Nagihan Karadere, bir süredir kameralardan uzak bir yaşam sürüyordu. Son dönemde magazin gündeminde fazla yer almayan eski milli atletin Suudi Arabistan'a giderek umre ziyaretinde bulunduğu ortaya çıktı.

KABE'DE GÖRÜNTÜLENDİ

İbadetini yerine getirmek için Mekke'ye giden Karadere, Kabe'nin çevresindeki kalabalığın arasında görüntülendi. Ünlü yarışmacının kutsal topraklarda çekilen fotoğrafı, bir süredir gözlerden uzak olmasının ardından yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

SURVIVOR SONRASI ESTETİK OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Survivor 2026'da gösterdiği performansla finale kadar yükselen Nagihan Karadere, yarışmayı ikinci sırada tamamlamıştı. Yarışmanın ardından yüzünde oluşan deformasyonlardan rahatsız olduğunu açıklayan Karadere, estetik operasyon geçirmişti. Görünümündeki değişiklikle uzun süre konuşulan eski milli atlet, daha sonra ekranlardan ve magazin dünyasından uzak kalmayı tercih etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRick Ricco:

Su sondakikanin yaptigi haberlerin yüzde doksaninin hicbir haber niteligi yok, sirf öylesine yazip ciziyor.

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Haber YorumlarıMahmut yıldırım:

Dubaiye Paris'e Londraya gitmemiş helal kız sana..

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Haber Yorumlarıkarasaka_ekrem:

Estetik operasyon ve Umre!!!

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