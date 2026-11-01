Gülfidan Coşkun kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin lira kazandı

Ardahanlı Gülfidan Coşkun, ATV'de cumartesi akşamı yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin lirayla yarışmadan ayrıldı. 71 yaşındaki yarışmacı, 300 bin liralık soruda cevabından emin olamayınca çekilmeyi seçti.

Yarışmaya torununun ısrarıyla başvurmuştu ve aklındaki hedef belliydi: umre.

GÜLFİDAN COŞKUN KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE NE KADAR KAZANDI?

Gülfidan Coşkun, Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin lira kazandı. Cem Öğretir'in sunduğu yarışmada 2 bin, 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin liralık soruları geçti, ardından 20 bin liralık ilk barajı aştı.

100 bin liralık soruyu da doğru cevapladı. Dokuzuncu soru 200 bin liralıktı; Coşkun burada yarı yarıya jokerini kullandı ve bu basamağı da geçti. Onuncu soruda ödül 300 bin liraya çıkıyordu. Cevaptan emin olmayan Coşkun, riske girmedi ve kazandığı parayla yarışmayı bıraktı.

GÜLFİDAN COŞKUN KİMDİR?

Gülfidan Coşkun, Ardahan'da yaşayan 71 yaşında, evli ve üç çocuk annesi bir yarışmacı. Yıllarca çiftçilik yaptı, bugün vaktini küçük bir bahçeyle ve tavuklarıyla geçiriyor.

Bir dönem kayınvalidesinin ve kayınpederinin bakımını da üstlendi. Yarışmaya başvurma fikri ise torunundan çıktı. Coşkun'un anlattığına göre torunu ona "Anneanne, sen her şeyi biliyorsun" dedi ve adını yarışmaya kendisi yazdırdı.

GÜLFİDAN COŞKUN NERELİ?

Gülfidan Coşkun Ardahanlı. Evlendikten sonra bir süre Rize'de yaşadı, sonra memleketine döndü. Yaklaşık 20 yıldır yeniden Ardahan'da oturuyor.

GÜLFİDAN COŞKUN KAZANDIĞI PARAYI NE YAPACAK?

Gülfidan Coşkun, kazandığı 200 bin lirayla umreye gitmek istiyor. Programda en büyük hayalinin umre olduğunu söyledi.

200 bin liralık soruyu bildiği an sevincini de aynı hayalle anlattı: "Umre param çıktı."