Sevgiliye Aşk Sözleri 2022: Sevgiliye kısa, romantik, anlamlı, uzun aşk sözleri! Sevgiliye güzel aşk sözleri!

SEVGİLİYE AŞK SÖZLERİ

Sevgiliye aşk sözleri şu şekildedir:

Aşk rüzgar gibidir, onu göremezsin ama hissedebilirsin.

Hayatın bu kadar güzel olabileceğini seninle tanışmadan önce bilmiyordum.

Aşk asla doğal nedenlerle bitmez.

Kesinlikle, kesinlikle, olumlu, tartışmasız, şüphesiz, sana aşığım.

Sen mi? Alırım bir ömür.

Aşk gözlerle değil, kalple bakar.

Aşk yok artık, kalmamış bu devirde...

Yanıma gelmediğinde rüyalarıma beklerim.

Dün gece çoban yıldızı ile seni bekledik deniz kenarında sabaha dek. Denizin mavi sularında gözlerinin izi kalmış. Şafak söktü ben deniz kenarında kaldım yalnız sırılsıklam.

Seni sevdim ben. Masal ülkemde sevdim, düşler sokağında sevdim. Seni sevdikçe içim kanadı. Kanadıkça sevdim. Seni acılarınla sevdim.

Dün gece dolaştığımız sokaklarda yürüdüm. Seni sordu kitap satan adam. Bir de çiçek satan bir teyze vardı hatırlar mısın? Seni GÜL sanmıştı. Gülüm benim Seni Çok Seviyorum.

Sen gittin önce soğuk bir rüzgar ardından bahar gitti. Çiçekler soldu. Kelebeğin kanat sesleri sensizliğin seslerine karıştı. Çabuk dön sevdiğim sen gittiğinde sevgiler de gitti hayatımdan.

Bu aralar okuduğum kitaplar ve romanlar hep seni anlatmış. Omuzundan dökülen İPEK saçlarını, yıldızlar gibi parlak gözlerini, seni anlatmış

İstediğin kadar uzaklara git hiçbir şey değişmiyor buğulu gözlerimde. Bir gül uzatıyor ellerin masum bir çocuk gibi. Ne kadar uzaklara gidersen git gitmemiş gibisin. Çünkü sen bir sevgilinin düşlerinde yaşıyorsun.

Sana öylesine tutkunum ki seni öğrendikçe öğrenmek istiyorum. Bir çocuğun düşlerindeki merak büyüdükçe büyüyor. Sende saklı kalan bir rüya var kimsenin göremediği. Rüyalarda buluşmak dileğimle SEVGİLİ.

Bir balık olmak istiyorum gözlerinin okyanuslarında, bir ressamın bakışlarında seni çizmek, bir şairin şiirinde seni anlatmak, bir bestecinin şarkılarında seni bestelemek istiyorum. Bağırmak istiyorum delicesine SENİ SEVİYORUM..

Sevgili, güzel sevgili, ey sevgili aşk dediğin, bana baktığın o gözlerindeki kocaman bir dünyadır. Aşk dediğin, benim o dünyada kendimi bulmamdır. Aşk dediğin, adındır. Aşk dediğin, o güzel suretinin aslıdır.

İnsan bir kere aşık olur diyenler yanılıyor. Ben sana her baktığımda yeniden aşık oluyorum.

Seni sevmek için o kadar çok sebebim var ki… Sebepleri say desen haftalarca sürer sayamam.

Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, kırk yılın hatırına sen kalayım.

Sen bana nasıl her zaman gülümsüyorsun dedin ya seni görünce kederin bana bulaşması mümkün mü sence.

Kanatlarım yok belki ama senin varlığının verdiği mutluluk ile göklerde uçuyorum.

Ağlamak için sebeplerim var ama senin varlığın gülümsemek için ağır basıyor.

Sen benim geceme ışık yayan yıldız gibisin. Seni gördüğüm an karanlıktan korkmuyor yüreğim.

Şarkı söylememi talep ediyorsun. Ancak seni görünce lal olduğumu unutuyorsun.

Güneş doğsun diye dua ediyorum. Çünkü seni görmek için gündüze ihtiyacım var.

Bana seni ilk gördüğümde ne hissettiğimi soruyorsun ya o güne dair hatırladığım tek şey aklımı başımdan alan mucizevi gülüşün.

Sen aşktan korkuyorum diyorsun ya bende seni sevmekten korkuyordum ama bak şimdi senden vazgeçemeyenim.

Özlemek denmez ki buna bildiğin yangın yeri bu.

Bır?k?c?ğım ?li hiç tutm?m, tut?c?ğım ?li is? hiç bır?km?m. S?ht? sevgilere gül olm?kt?ns?, g?rç?k sevgilere ?ik?n olurum daha iyi sevgilim!

Beni yokluğun ile savaştırma. Kaybedeceğimi çok iyi biliyorum.

Kahrolsun diyorum sadece yan yana olmadığımız her yer bana cehennem!

Ey gönlümün yarısı,, aklıma koydum seni ama aklım kalmadı. Yüreğime bıraktım, sana doymadı.

Halbuki ben senin düşmekten korkmuş olduğun o uçurumunda dibinde bulunuyorum.

Seni içimde her zaman yaşamak istiyordum ve senin uğruna öldürdüklerimi bir bilsen kendin oturur ağlarsın.

Şu hayatımda tekrar tekrar yaşamak istediğim, diğer tüm zamanların yanında bir yıldız gibi parlayan tek bir anı seçmem gerekirse o an, seninle tanıştığım an olurdu.

Seninle sonsuzluk kısacık bir an gibi geçer.

Seni düşündükçe gülümsüyorum; seni düşünmeden duramıyorum o yüzden sürekli gülümsüyorum.

Sana aşık olmak, kaybettiğim her şeyi yeniden bulmak gibi...

Hayatımın sonuna kadar dünyanın dört bir köşesini araştırabilirim ama senin gibisini bulamam. O yüzden bir yere gittiğim yok, yanındayım.

Sen benim dünyam ben senin uydunum. Çekim gücün öyle yüksek ki yörüngenden çıkamıyorum.

Kaybedilemeyecek kadar değerlisin.

Bir hayal misin yaratıp da hükmedemediğim yoksa bir roman mısın okuyup da bitiremediğim ama şunu iyi biliyorum bir tek sensin merhaba deyip elveda diyemediğim…

Sana anlatmak istediğim birçok şey var. Ama anlatmak istediklerimi bir kelime ile ifade etmemi istersen o kelime sadece aşk olurdu.

Bir gün hayatınıza biri girer ve o an hiç mutlu olmadığınız kadar mutlu olduğunuzu hissedersiniz. İşte bunun adı aşk. Ben seni gördüğüm o an mutluluğun ne anlama geldiğini öğrendim.

Sen yıldızlara bakmayı seviyorsun bende sana. Çünkü sen benim karanlığımı aydınlatan en güçlü ışık kaynağısın.

Sana hayatım boyunca bir kez yalan söyledim. O da senin güzel olduğun. Sen güzel değil çok güzelsin.

Hayatımda iki şey istiyorum bir seni birde senin gibi gülümseyeni.

Hayat sana mutsuzluk mu getiriyor o zaman âşık olun. Ben seni tanıdım, âşık oldum ve mutluluk ile tanıştım.

Gökyüzünde birçok yıldız var ama gözüne sadece bir tanesi güzel gelir. Aşk ta bunun gibidir. Çevrende birçok insan vardır ama sen sadece bir tanesine âşık olursun.

SEVGİLİYE KISA AŞK SÖZLERİ

Sevgiliye aşk sözleri kısa sözler şunlardır:

Aşk sadece gülümsemek değildir. Mutlu olacağını düşünüp, huzura erişmek değildir. Keder dediğinde bulaşır aşka ama aşk ne kadar güçlü ise bu kadar kolay dağıtılır keder rüzgârı.

Sen sanıyorsun ki hayatımda bir sen varsın. Bir tek seni sevdim. Hayır hayır ben bir tek seni değil senin bana verdiğin gül yüzlü bebeğimizi de seviyorum.

Sen aşkın ne olduğunu bilmediğini söylüyorsun ya aşk sensin, dünya sensin, hayat sensin. Aşkı çok uzakta arama.

"Yan yana" ayrı yazılır, biz hep "sımsıkı" olalım.

Konu ne zaman senden açılsa kapatmaya kıyamıyorum.

Üşüyorsan sevgilim seni bir kat daha seveyim.

Bana nasıl nefes almayı unutturuyorsun.

Aşık olmak ve kaybetmek hiç sevmemekten daha iyidir.

Birini mükemmel olduğu için aşık olmuyorsun, aksine olmadıkları gerçeğine rağmen aşık oluyorsun.

Seni her düşündüğümde bir çiçeğim olsaydı … sonsuza dek bahçemde yürüyebilirdim.

Seninleyken çok daha fazla benim.

Kollarımda her zaman güvende hissedebilirsin, gitmene asla izin vermeyeceğim.

Sen kalbimin kazanan ve tek sahibisin.

Biri sevilir çünkü sevilir. Sevmek için hiçbir neden gerekmez.

Bir öpücük alabilir miyim? Geri vereceğime söz veriyorum ??

Mükemmel kadını hayal etmem gerekseydi, sana yaklaşmazdı bile.

Ne güzel güldün...

Birçok kez aşık oldum … ama her zaman sana.

Sevdiğimiz şeyleri oldukları gibi seviyoruz.

Bana en çok neyi sevdiğimi sorduklarında, onlara söyleyeceğim, o sendin.

Sana olan aşkım her saniye büyüyor.

Yapabilirsen hayallerime gel. Seni orada öpeceğim

Gecem senin yüzünden güneşli bir şafağa dönüştü.

Gözlerimde yanlış yapamazsın. Mükemmelsin!

Nefes kesen sözlükte SİZ anlamına gelmelidir.

Elbette, ödüllendirildim çünkü sana sahibim.

Seni kalbimin Kraliçesi olarak taçlandırıyorum.

Gözlerine baktığımda hiçbir şey önemli değil.

Gittin... Ve solumda kaldın ve soluğumda ve sonumda...

Yanlış olduğunu bile bile yürüdüğüm yolsun sen.

Onunla kavga etmeyi, başkasıyla gülmeye değişmem.

Bana bir kalp bir de sen yetersin.

Sen bile bilemezsin gülüşün ben de kaç bahar eder.

Daha ona dokunamadan ruhuna aşık oldum. Bu gerçek aşk değilse nedir bilmiyorum.

Sana aşık olduğumda daha önce hiç gerçekten aşık olmadığını anladım.

Sana aşık oldum çünkü ben kendimi sevemezken sen beni sevdin.

Sevgiliye güzel sözler söyler benim yüreğim. Dilim değil yüreğim söyler yüreğim.

Bugün harika gözüküyorsun. Daha görüşmedik ama nereden mi biliyorum? Çünkü sen her gün harika gözüküyorsun.

Sana olan aşkımı taşımaya 1000 tane kalp bile yetmez.

Sen yanımda olmadığında kalbimin bir parçası eksik demektir.

Seni gördüğüm her gün dalında kuşlar ötüyor. Bahçede çiçekler açıyor. Dünya güzel bir yer olur seni gördüğüm her an.

Sen bende ki seni görmek istiyorsun ya. Bende sen o kadar gizlisin ki göstermem imkânsız.

Seni o kadar çok seviyorum ki sana aşkımı anlatacak kadar güçlü bir kelime bulamıyorum.

Gülümse canım benim. Gülümse ki dünya güzelleşsin. Bir yerde ağlayan çocuklar tebessüm estin ve huzur her an seninle olsun.

Her gün aklımda olan ve beni mutlu kılan tek şeysin.

Eğer yağmurda ıslanmayı seviyorsan seninle yağmurda gezmeye ve sırılsıklam olmaya razıyım. Yeter ki yağmur altında ıslanır iken yanımda sen ol.

Saat kaç olursa olsun saat hep seni ve senli günleri gösteriyor.

Sen saatin durmasını istiyorsun ben ise saatin geçmesini istiyorum. Çünkü sen yanıma geliyorsun ben ise senin yanıma gelmeni bekliyorum.

Sana kelimelerle anlatamayacağım şeyler var. Gel sarıl ve gülümse bana ki gözlerim sana anlatsın beni ve istediklerimi.

Gökyüzü mavi, yeryüzü yeşil aşk ise kırmızı rengi sever. Ben ise senin sevdiğin her rengi.

Elinde elma şekeri olan çocuğun mutluluğu gibi seni gördüğümde yüreğime düşen mutluluk. Kaybetmekten korkuyor ama o korku ile mutluluğu yaşamayı unutmuyorum.

Karşıma otursan, saatlerce izlesem yine doyamam sana ben.

Bana sorarsan, bir günümü daha sensiz geçirmek istemiyorum.

Anlamsızca özlüyorum. Ve bu fazla derin.

SEVGİLİYE ROMANTİK AŞK SÖZLERİ

Sevgiliye aşk sözleri romantik sözler şunlardır:

Seni anlatıp duruyorum insanlara.

Yokluğuna alışırım da başkasına gülmene alışamam..

Düşünsenize hava soğuk olduğu için elinizi alıp kendi montunun cebine sokan ve orada elinizi ısıtan biri.

Nefesi bitene kadar sevmeli insan, hevesi bitene kadar değil.

Aynı evin anahtarını taşıyalım istiyorum.

Bir insan isterse size sesiyle sarılabilir.

Yerin sonsuza kadar yanım olsun..

Kimse yoksa ben yanındayım. Seni hep severim. İyi ki varsın.

Sevdiğini belli et. Gizlemek başkalarına fırsat vermektir.

Seninle yaşadığım bir anı dünyalara değişmem.

Bazen sadece birine sımsıkı sarılmak istersin.

Balıkların sevgisini bilir misin? Birbirine dokunamazlar ama sevgilerini hep yüreklerinde hissederler. Bende şimdi sana dokunamıyorum çünkü sen hep yüreğimdesin.

Huzurum sensin. Sesin, kokun, sarılışın, gülüşün, kaçamak bakışların, saçların, ellerin.

Ben seni kirpik uçlarına kadar deli ve delice seviyorum.

Eğer seni içimdeki o küçük kız çocuğuyla tanıştırmışsam, bil ki ölene kadar hep yüreğimdedir izin.

Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var; onlar milyonlarca sen bir tanesin.

Anıların en güzeli seninle birikiyor..



Bu gün, sonsuza dek tamamen senin olmaya söz verdim.

Uyumadan önce düşündüğüm son şey ve uyandığımda hatırlamam gereken ilk şey sen olacaksın.

Sevgi dolu kollarında yatmak yeryüzündeki cennettir.

Kimse benim için ne kadar mükemmel olduğunu bilemez.

İmkan olmayanı düşünürken seni buldum. Sen imkansız olarak görünürken gerçeğin ta kendisini buldum: Seni Seviyorum.

Kelebek kadar bile olsa ömrümüz, tüm ömrümce, başka şey düşünmeden seni seveceğim.

Bence aşkın kusursuzluğu mükemmel değil.

Gülümsemen sarhoş edici. Kalıyor, kalbimi büyülüyor.

Seninle yürüyeceğim ve sonuna kadar seni takip edeceğim.

Bu gece kalbimde seninle uyuyacağım.

Sen benim göklere gönderdiğim duanın yeryüzündeki cevabısın…

Bir insanla birlikte ne kadar saçmalıyorsanız, o kadar samimisinizdir.

Keşke şuan da senden bir mesaj gelse sadece tek kelime yazsa. "Özledim."

Uyanır uyanmaz seni özlemeye başlıyorum ve bütün günüm özleminle nasıl başa çıkacağımı düşünmekle geçiyor.

Güzel şeyler hiç bitmesin, mesela senin sevgin.

Dünde, bugünde, yarında? Yüreğin kadar yanındayım Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!

Tesadüfen tanışacaksın tüm geleceğin o olacak.

Sana güveniyorum demek, seni seviyorum demekten daha anlamlı.

Bana neden bu kadar çok seviyorsun diyorlar. Çünkü her bir zerrem, senin her bir zerrene aşık da ondan.

Sonunda aşk acısı olsa da sev, çok sev. Usul usul gir yüreğime, kalbim bağrım çatlasın!

Aşk'a sınır koyamazsın ve aşık oldun mu kalbinin esirisin onun sürüklediği yerdesin; sana acı çektirse bile..

Bir kadın aşka inanmıyorum derken, aslında tek bir şey söylemek istiyordur: "Hadi beni aşka inandır."

Birinin uykusundan önce ettiği Dua 'da yer almak hayatta olabileceğin en güzel yerdir.

O yokken "hayır sevmiyorum, unuttum" deyip, onu görünce elin ayağın birbirine dolanıyorsa; aşıksın işte..

"5 dakika sesini duyarsın, 23 saat 55 dakika" mutlu olursun.

Mutlu zaman diye bir şey var sevdiğin insanla ışık hızında geçen.

İnsan sevmek değil de, güvenmek istiyor. Gerisi zaten geliyor.

Mesajlaşırken sizi gülümseten insanlar önemli.

O'nu gördüğün anın daha ilk saniyesinde heyecanlanabiliyorsan; o aşk olur..

En güzel anılarım, seninle olanlar..

Yağmur olsan binlerce damla arasından bulur tutardım seni. Çünkü korkarım; toprak aldığını vermiyor geri…

Sırf sevgilinin yüzü gülsün diye, bazen saçmalamayı göze almaktı aşk..

Hem yüzü gülen, hem yüzümüzü güldüren insanları, hayatımızdan eksik etme Allah'ım.

Psikologlara göre birine kendini kaptırma en fazla 4 ay sürmektedir, fazlasına aşk denmektedir.

Aşk, savunmasız olmaktır.

SEVGİLİYE UZUN AŞK SÖZLERİ

Sevgiliye aşk sözleri uzun sözler şunlardır:

Seni özlemek, üşümek gibidir soğuk bir akşamüstü, yağmurun altında yürümek gibi sırılsıklam, titreye titreye. Sıcak bir yer bulup sığınmak istersin ya hani, öyle ihtiyacım var işte, yüreğine sığınıp, nefesinde ısınmaya.



İlla birini seveceksen tene değil cana değeceksin. İlla birini seveceksen, dışını değil içini seveceksin. Gördüğünü herkes sever. Ama sen görmediklerini seveceksin, sözde değil özde istiyorsan şayet; tene değil cana değeceksin.

Kömür karası sevdam var benim, tıpkı gökyüzündeki yıldızlar kadar güzel, bir o kadar da göz alıcı kirli insanlardan uzak tertemiz engin denizlere benzeyen gözlerini hapsettiğim damarlarımdan akıp giden nefesinle kalbime ulaştın, sen benim yaşayamadığım her şeysin sen cansın heyecansın.

Bir dermanı yok bu aşkın, ama zaten derman isteyen kim! Çarem de sensin, ümidim de. Yaşamım da sensin, ölüm de. Sen varsan varım. Seni sevmekten gayri ilacım mı var?

Yalnız seni değil; sana dair, sana ait bütün şeyleri seviyorum bu akşam. Yine koydum kırık kadehe içeceğimi; gözlerinden başladım sevmeye önce, gerdanına ilişti gözüm sonra bide gerdanından devam ettim sevmeye. Bütün gece dipten tırnağa sevdim seni, yarın gece yine seveceğim bile isteye.



Uyumadan önce, kollarında uykuya dalmanın nasıl bir his olduğunu hep hayal ederim. Bu dünyadaki en iyi duygu.

Aşk bir cümle olsaydı eğer tüm sözlükleri, sayı olsaydı eğer tüm matematiği, formül olsaydı eğer tüm kimyayı sana vermek isterdim. Yalnız ben sana sadece sevgimi verebiliyorum.

Dünya dönüyorsa seven yüreklerin hatırına dönüyor. Hayat var ise aşk için var ve aşk dediğin sadece mutluluğu barındırmaz bünyesinde. Aksine kedere, mutsuzluk ve gözyaşına da yer verir.

Tek bir dilek hakkım olsa, daha uzun bir yaşam isterdim. Bu dünyada yaşamak istediğim yılların sayısı, seni ne kadar çok sevdiğimi söylemem için yeterli olmayabilir. Seni seviyorum sevgilim!

Umarım her eve güvende olmanı, sıcak kalmayı, iyi günler geçirmeni ya da gerçekten iyi söylediğim her şeyi söylediğimde seni sevdiğimi biliyorsun. Seni o kadar çok seviyorum ki, diğer kelimelerin anlamlarını çalmaya başlıyor.

Yüreğinde öyle bir umut taşı ki onu senden kimse almasın. Kalbin öyle bir sevgiyle dolsun ki , isteyen değil hak eden alsın.

Kışın yaprağını yere bırakan ağaçlar baharda çiçekler ile bezenir. Senin yokluğun ile kuru bir dala benzeye yüreğim senin varlığınla bahara erişti.

Sen bahar isen ben senin yeşerttiğin çiçeğim. Sen güneş isen ben senin büyüttüğün meyveyim. Sen aşk isen ben sana aşık olan deli divaneyim.

Papatyalar neden sevilir bilir misin sevdiğim? Çünkü masum aşkın şahidi papatyalardır. O sebeple sana getirdiğim buket papatyalardan yapılmıştır.

Ben gökkuşağını severim. Çünkü renk cümbüşünü seyretme imkanını bana verir. Ve seni çok seviyorum. Çünkü tüm kâinat gözlerinde birikmiş durumda.

Ya sevmesin kimse kimseyi; Ya da akmasın aşk dolu gözlerden yaş.. Ya olmasın aşk denen bu illet, ya da adam gibi sevmeyi bilsin herkes.

Gerçek aşık, alnınızı öperek veya gözünüze gülümseyerek ya da sadece boşluğa bakarak sizi heyecanlandırabilecek adamdır.

Sevdiğimizde, her zaman olduğumuzdan daha iyi olmaya çabalarız. Olduğumuzdan daha iyi olmaya çabaladığımızda, çevremizdeki her şey de daha iyi hale geliyor.

Kapına geldim. Ve ben, ben olmaktan vazgeçtim. Sen yeter ki "kim o" de. Kim olmamı istiyorsan, o olmaya geldim.



Ben hayatımda ilk kez bu kadar sevdim birini yasama sebebim oldu resmen tabi en önemlisi de beni canından çok seviyor ben ona kurban olayım

Yağmurlu bir günde koşar sana gelirsem ıslak saçlarımı düzelt, başımı omuzuna yasla, ansızın dudaklarımı dudaklarıma değdir. Masum bir çocuk gibi konuşursam anla ki sana muhtacım; ver elini elime yalanda olsa bir kez seni seviyorum de…

Sen benim en doğru yanlışım. Tövbesi olmayan günahımsın. Uzak duramadığım yasaklım, en açık ettiğim saklımsın. Sen başımdan giden aklım, severek çektiğim ahımsın.

Mükemmel olmayabilirsiniz, tüm insanlar gibi kusurlu olursunuz. Ama sen benim için mükemmelsin ve önemli olan bu.

Sen benim için teksin. Hayatım boyunca hiçbir şeyden bu kadar emin olmamıştım.

Gülümsemenizin gücü asla hafife alınmamalıdır. Kalbimi eritiyor ve ruhuma dokunuyor.

Tekrar tekrar seni yanında gördüğümde kendimi sıkıştırmalıyım. Sen benim hayalim gerçeksin.

Sadece bu dünyanın tüm yaşlarıyla yüzleşmektense seninle bir ömür boyu geçirmeyi tercih ederim.

Birisi tarafından derinden sevilmek size güç verirken, birini derinden sevmek size cesaret verir.

Bu dünyadaki en iyi ve en güzel şeyler görülemez, hatta duyulmaz, ancak kalple hissedilmelidir. Helen Keller

Aşk, ab-ı hayattır, bu suya dal. Bu denizin her katresi ayrı bir ömürdür…. Mevlana

Aşk bir tablodur. Onu doğa çizmiş ve hayat süslemiştir…

Hayatıma getirdiğin mutluluk ve neşe için sonsuza kadar minnettarım.

Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi değil, özlediğimi bil her an hiçbir şey seni sevmek gibi değil.

Çok uzun zaman önce yalnızdım ve kayboldum, sonra sen geldin ve ben evdeydim. Beni bulduğun için teşekkürler.

Seni düşünmek beni uyanık tutuyor. Seni hayal etmek beni uyutuyor. Seninle birlikte olmak beni hayatta tutuyor.

Belki hiçbir evrakta isimlerimiz yan yana gelmedi. Ama gayri resmi birçok hayalde ben seninle aynı yastıkta yaşlandım.

Uykuya dalamadığınızda aşık olduğunuzu biliyorsunuz çünkü gerçeklik nihayet hayallerinizden daha iyi.

Yemin ederim, seni şu anda yaptığımdan daha fazla sevemedim, ama yine de yarın yapacağımı biliyorum.

Seni seçiyorum. Ve seni tekrar tekrar seçeceğim. Duraksız, şüphesiz, kalp atışında. Sana seçme devam edeceğiz.



Sizi hayallerinden vazgeçecek kadar seven bir kalp bulduysanız Allah'tan yeni bir ömür isteyin. Çünkü bir ömür yetmez onu sevmeye.

Sevgi hiçbir engeli tanımıyor. Engelleri atlar, çitler atlar, umutla varış noktasına ulaşmak için duvarlara nüfuz eder.

Gerçek sevgili alnınızı öperek veya gözlerinize gülümseyerek veya sadece uzaya bakarak sizi heyecanlandırabilen adamdır.

Seni bana veren rabbime şükürler. Yaşanan senli her anıma şükürler. Göz görüp gönlüm severse sevgim için seni gören gözlerime teşekkürler.

O kadar yakınsın ki seni ben sandım, sana o kadar yakınım ki beni sen sandım. Sen mi benim ben mi sensin şaşırdım kaldım…

SEVGİLİYE ANLAMLI AŞK SÖZLERİ

Sevgiliye aşk sözleri anlamlı sözler şunlardır:

Konu ne zaman senden açılsa kapatmaya kıyamıyorum.

"Öylesine" sevilmeye değil, "Sürekli" sevilmeye muhtacım.

"Yan yana" ayrı yazılır, hepimiz hep "sıkıca" olalım…

Gittin… Ve solumda kaldın ve soluğumda ve sonumda…

Aşk aşkım, seni düşlerken saç diplerimin bile terlemesi.

Takvimin en güzel yaprağıydı, seni tanıdığım gün.

Derdimin dermanı sensin. Bana bir duanın amini gerek.

Ben sadece sevmeyi biliyorum, unutmayı öğrenemedim.

Yağmur başladı. Gelse de ıslansak söylediği biri olmalı insanoğlunun.

Onunla kavga etmeyi, başkasıyla gülmeye değişmem.

Büyük aşklar ya sonsuzdur, yahut onsuz.

Sevinçli olmak gerekli değil, sen başucumda ol yeterli.

Yanlış olduğunu bile bile yürüdüğüm yolsun sen.

Sen bile bilemezsin gülüşün ben de kaç bahar eder.

Ama ben uyuyamadığım geceleri sana helal etmiyorum.

Bir çift göze aşık ve öteki tüm gözlere körüm.

Okyanusta ölmez de insan, masraf bir kaşık "sevda" da boğulur…

İnan gözümde hiçbir değerin yok, ne var ise kalbimde.

Ve aşk. Herkesi ona benzetip, kimseyi onun yerine koyamamaktı.

İster uçurum ol, talep eder yara. Lütfun da başım üzerine kahrın da…

Sen benim görmek için, bakmaya gerek bile duymadığım ezberimsin.

Aşk namaz kılmaya benzer; niyet ettikten sonrasında etrafa bakılmaz.

Kafamda işin yok. Durup durup aklıma gelme. Yanıma gel, konu kalbimde.

Aşk bir uçurumdan düşmek gibidir, bunun için sevgiliye "uçurum" denilir.

Aşk davaya benzer, acı çekmek şahide. Şahidin yoksa davayı hiç kazanamazsın.

Romantizmin doruklarındaki en güzel Aşk gün batımı sırasında yaşanır.

Aşkı anlamayan kusura bakmasın çünkü anlatılmaz bir duygudur anlayana

Ey kalbimin sahibi uçurum. Sen benimle olduktan sonrasında kaybettiklerimin ne önemi var.

Sus be gönlüm, ben de biliyorum özlediğimi; sus da bilmesin özlendiğini.

Sonucunda yürek yarası olsa da sev, oldukça sev. Usul usul gir yüreğime, gönlüm bağrım çatlasın.

Yüzüme okunmuş bir yakarış benzeri biçimindesin aşkım. Oldukça şükür bugün de aşığım sana doğru.

Büyük bir zat der ki; eşimle tanıştığım ilk gün, öteki tüm hanımefendilerin cenaze namazını kıldım.

Gözlerin çocukluğuma inmek gibiydi, kim bilir o yüzden inandım her masalına.

Aşk diye bir şey oturuyorum. Ne tek taraflı demeye dilim var. Ne de karşılıklı olduğuna ispatım.

Tüm şairler sana doğru mı âşıktı ki her okuduğum şiirde, dinlediğim ezgide sen vardın.

Hiç yürek yarası çeken birine aşık olmayın; zira o fert yaralıdır ve yara bandı olarak da sizi kullanır.

Aşktan yana yaşadıklarımı bilseydin şayet, halen sevebiliyor oluşuma aşık olurdun.

Sevdan üflendi bir defa zaman aşk-ı kıyamet. Sen kopuyorsun yüreğimde; yüreğim gönlüne emanet.

Selam sevdiğim; ben o sevmediğin. Bugünde mi geçmedim aklının kıyılarından?

Boğazıma takıldı sevdan. 3 defa sırtıma vur helal de; alışık değilim harama, ondan olacak herhalde.

O şekilde bir 'yâr' sev ki evladım; elinde su tasıyla, iftarı bekleyen oruçlu benzer biçimde beklesin seni.

Aşk, öyle bir varlıktır ki onda doğu kimyası var. Bir buluttur, onda yüz binlerce şimşek var…

Aşk, bir erkeğin ya da bir kadının bir başkasını her şeyin üstünde görmesidir…

Dünyaya gelen her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa inan hiç bir şeye değmezdi yaşamak.

Okyanusla gök gibiydik hepimiz seninle. İkimizde maviydik beraber gibiydik. Aslen asla birleşmemiştik.

Birinin gözlerine bakmak, onun rüyalarına girmeyi göze almak anlamına gelir. Sevmeye kabiliyetin yoksa o gözlere bakmayacaksın.

O şekilde ucuz değil gül koklamak, gül tutan ele diken batmalı. Bir aşka gönül veren o aşkın kapısında yatmalı…

Aşk; bir bakıma sobaya dokunmak gibidir. Bir kere yanarsın, izi kalır. Sonrasında tekrar dokunmazsın yalnız yanına yaklaşırsın.

Ya tam açacaksın kalbini yahut asla yeltenmeyeceksin! Grisi yoktur aşkın ya siyahi ya beyazı seçeceksin.

Gülüşünü seversin, sesini seversin, sohbetini seversin. Sevmek için illa ki yüzünü görmek koşul değil; yüreğinde duruşunu seversin.

Bendeki zeminin anayasadaki ilk 3 maddeye benzer sevgili; değişmez, değiştirilemez, değişmesi öneri bile edilemez.

Pis bir çocuk yüzüyüm kapında; fakat dünyanın en pak gözleriyle bakıyorum sana doğru. Şeker değil istediğim, kalbini koy avuçlarıma.

Bana büyük bir latife yap gülüm. Kaldır gecenin lacivert perdesini gülümseyen gözlerinle. Yarına çıkart beni ne olur.

O şekilde bir seveceksin ki, yüreğinden kimse ayıramayacak. Ve öyle ki birini seveceksin ki, seni gözleriyle bile aldatmayacak.

SEVGİLİYE AŞK SÖZLERİ KISA ANLAMLI ETKİLEYİCİ

Sevgiliye kısa anlamlı sözler ve etkileyici aşk sözleri şunlardır

Yum gözünü aç elini. Kalbim senindir. İster cam kenarına koy güneş alsın. İster can kenarına koy hep sende kalsın.

Aşık odur ki, Allah'tan aldığı aşk emanetini Allah'a verir. Aşk mezhebinde her şey yüce Aşk'a kurbandır.

Seni gönülden seven insan için iyi gün kötü gün yoktur. Ne zaman yanında olması gerekiyorsa o zaman yanında olur.

Bir insan birini yalnızken hatırlıyorsa sevmemiştir. Ansızın aklına gelip yalnızlaşıyorsa işte o zaman sevmiştir. Turgut Uyar

Bu yüreğe bu kadar acı fazla dersin bazen kendine.. Ama hata bizde.. Küçücük yürekle kocaman sevmek ne haddimize..

Bana göre aşık öyle olmalı ki, şöyle bir kalkınca, her tarafı ateşler sarsın; her tarafta kıyametler kopsun.

Bana yaşadığın şehrin kapılarını aç sana diyeceklerim söylemekle bitmez."

Sevmeye layık olmayana hatırlayarak değerli etme. Dönmek mi istiyor, bir şans daha verme. Unutma sevgi yürekli olana yakışır.

Gel beraber alalım nefesimizi sevdiğim, sensiz boğazımdan geçmiyor.

Görünüşün, beynin, romantizmin ve yemeklerinizin hepsi A + alır.

Güller kırmızı, menekşeler mavi, şair değilim, sadece seni öpmek istiyorum!

Kamera mısın? Çünkü sana her baktığımda gülümsemek istiyorum.

Gökteki bütün yıldızları önüne sersem. Bütün dünya nimetlerini sana versem yine de hakkını ödeyemem

Mükemmel olmayabilirim, ama her zaman haklı olmana izin verdim. Ve bu konuda yanlış olmadığımı biliyorum!

Seni sarhoş olmayı sevdiğimden daha çok seviyorum. Ve gerçekten, gerçekten sarhoş olmayı seviyorum.

Çok güzel olmayı bırakmalısın çünkü kalbim göğsümden tamamen atmak üzere.

Gülü bir gün seni her gün gülü solana seni ölene kadar severim.

O kadar çok özledim ki her nefes alışım da yüreğim sana koşuyor.

Sana en muhtaç olduğum şu anda gel. Yaşamak olsan da gel, ölüm olsan da gel.

Gelecekse beklenen beklemek güzeldir özleyecek ise özlenen özlemek güzeldir ve sevecekse sevilen o hayat her şeye bedeldir

Kalp midir insana sev diyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı?

Unuturum diye uyudum, yine seninle uyandım. Belli ki uyurken de sevmişim seni.

Sus be yüreğim! Ben de biliyorum özlediğimi. Sus da, bilmesin özlendiğini.

Hiç kimsenin iyi gelmediği yerden sarıyorsun yaralarımı hiç kimsenin dokunamadığı yerden kanatıyorsun sonra.

Beklenmedik anda çaldın kapımı, içerisi dolu mu boş mu diye… Boştu sevgilim, ama seni görünce diyemedim boş diye. O yürek orada hemen dolmuştu. Aşkın bana ömürlük olmuştu. Seni seviyorum.

Ah benim sevdasında bencil; ama yüreğinde sağlam sevdiğim. Aklıma gelişini seveyim: ne güzel darmaduman ediyorsun beni.

Senin gözbebeklerin var ya, kadın kadın gülen, insan insan bakan gözbebeklerin. Beni tutsa tutsa gözlerin tutar ayakta. Beni yıksa yıksa gözlerin yerle bir eder. Bir açarsın ki mutluyum. Bir kaparsın her şey elimden gitmiş.

Sana yerine getiremeyeceğim sözler veremem, fakat istersen hiç kullanılmamış tertemiz bir kalp verebilirim.

Tabaklarda kalan son kırıntılar gibiydi sana olan sevgim. Sen beni hep bıraktın; Bense hep arkandan ağladım.

Dünyadaki en şaşırtıcı, güzel, seksi, sevgi dolu, kibar ve sinir bozucu kadınsın. Sonuncuyu dahil ettim, böylece dürüst olduğumu biliyordun!

SEVGİLİYE RESİMLİ AŞK SÖZLERİ

Sevgiliye aşk sözleri resimli sözler şunlardır:

