Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Ligde bu sezon oynadığı maçların büyük bölümünde taraftarlarının yeterli desteğini alamayan Beşiktaş'ta futbolcular bu kez hınca hınç dolu tribünlere karşı forma giydi. Siyah-beyazlı taraftarlar, kupadaki rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da elenmesiyle birlikte satışa çıkarılan tüm biletleri tüketti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor’u konuk eden Beşiktaş, bu sezonun en kalabalık ve coşkulu atmosferlerinden birine şahitlik etti. Ligde istikrarsız sonuçların gölgesinde kalan ve zaman zaman tribünlerin boş kaldığı Dolmabahçe’de, kupa heyecanıyla birlikte rüzgar tersine döndü.

RAKİPLER ELENDİ, TRİBÜNLER TEK YÜREK OLDU

Kupadaki en büyük rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın turnuvaya veda etmesi, Beşiktaş taraftarı için kupayı sezonun en gerçekçi hedefi haline getirdi. Bu motivasyonla birlikte satışa sunulan tüm biletler tükendi. Sezonun büyük bölümünde takıma sitemli olan siyah-beyazlı futbolseverler, bu kritik virajda küslüğü bir kenara bırakarak tribünleri hınca hınç doldurdu.

MAÇ BAŞLAYINCA COŞKU ZİRVEYE ULAŞTI 

Maç öncesi ısınma hareketleri sırasında başlayan yoğun destek, başlama düdüğüyle birlikte zirveye ulaştı. Taraftarların bu yoğun ilgisi, Samsunspor mücadelesinin ardından moral arayan futbolcular için de büyük bir itici güç oldu. 

