Azerbaycan'dan İsrail'e 'bağımsızlık günü' kutlaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail’in Bağımsızlık Günü için yayımladığı kutlama mesajı sosyal medyada tartışma yarattı. Resmi X hesabından yapılan paylaşım kısa sürede gündem olurken, çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞILDI

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın paylaşımında, “İsrail’in 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle, İsrail Hükümeti’ne ve halkına içten tebriklerimizi sunuyoruz. Mutlu Bağımsızlık Günü, İsrail!” ifadelerine yer verildi.

AZERBAYCAN VE İSRAİL BAYRAKLARI YAN YANA

Paylaşıma bir de Tel Aviv fotoğrafı ile hazırlanmış poster eklendiği görüldü. Paylaşım metninin sonunda ise İsrail ve Azerbaycan bayrak emojilerinin yan yana kullanılması dikkat çekti.