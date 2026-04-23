Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması

Azerbaycan'dan İsrail'e 'bağımsızlık günü' kutlaması
Azerbaycan, önce Filistin'de daha sonra ise Lübnan'da kan döken İsrail'in Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın paylaşımında, “İsrail’in 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle, İsrail Hükümeti’ne ve halkına içten tebriklerimizi sunuyoruz. Mutlu Bağımsızlık Günü, İsrail!” ifadeleri kullanıldı. Bu ifadeler sosyal medyada tepki çekti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail’in Bağımsızlık Günü için yayımladığı kutlama mesajı sosyal medyada tartışma yarattı. Resmi X hesabından yapılan paylaşım kısa sürede gündem olurken, çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞILDI

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın paylaşımında, “İsrail’in 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle, İsrail Hükümeti’ne ve halkına içten tebriklerimizi sunuyoruz. Mutlu Bağımsızlık Günü, İsrail!” ifadelerine yer verildi.

AZERBAYCAN VE İSRAİL BAYRAKLARI YAN YANA

Paylaşıma bir de Tel Aviv fotoğrafı ile hazırlanmış poster eklendiği görüldü. Paylaşım metninin sonunda ise İsrail ve Azerbaycan bayrak emojilerinin yan yana kullanılması dikkat çekti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMuhammed Gökhan:

iki devlet tek millet dedikleri bu olsa gerek :(

Haber Yorumlarıgchrrhxx8p:

düne kader bu adamlarda bize üstün hizmet madalyası vermedi mi

Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

kim verdi madalyayı

Haber YorumlarıAli Zülkarneyn:

Biri trumpın, biri de bu dostu, dümen kurulmuş

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

