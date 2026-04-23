Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
Azerbaycan, önce Filistin'de daha sonra ise Lübnan'da kan döken İsrail'in Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın paylaşımında, “İsrail’in 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle, İsrail Hükümeti’ne ve halkına içten tebriklerimizi sunuyoruz. Mutlu Bağımsızlık Günü, İsrail!” ifadeleri kullanıldı. Bu ifadeler sosyal medyada tepki çekti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail’in Bağımsızlık Günü için yayımladığı kutlama mesajı sosyal medyada tartışma yarattı. Resmi X hesabından yapılan paylaşım kısa sürede gündem olurken, çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.
RESMİ HESAPTAN PAYLAŞILDI
AZERBAYCAN VE İSRAİL BAYRAKLARI YAN YANA
Paylaşıma bir de Tel Aviv fotoğrafı ile hazırlanmış poster eklendiği görüldü. Paylaşım metninin sonunda ise İsrail ve Azerbaycan bayrak emojilerinin yan yana kullanılması dikkat çekti.