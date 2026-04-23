Erdoğan'dan resepsiyona damga vuran soru: "Masa sağlam mı?"

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen resepsiyon, siyasi parti temsilcilerini bir araya getirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan arasında geçen kısa diyalog dikkat çekti. Erdoğan’ın “Masa sağlam mı?” sorusu ve verilen yanıt, gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan resepsiyonunda DEM Parti heyetine 'Masa sağlam mı?' diye sordu.
  • DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, soruya 'Masa sağlam' yanıtını verdi.
  • Erdoğan, Bakırhan'ın yanıtı üzerine 'Durmak yok' ifadesini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 106’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 23 Nisan resepsiyonu, siyasetin farklı kesimlerini bir araya getirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan arasında geçen diyalog geceye damga vurdu.

NUMAN KURTULMUŞ EŞLİK ETTİ

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eşlik etti. Erdoğan, salonda davetlilerle selamlaşırken Meclis’te temsil edilen partilerin heyetlerini de tek tek ziyaret etti.

“MASA SAĞLAM MI?” SORUSU DİKKAT ÇEKTİ 

Erdoğan’ın DEM Parti heyetiyle tokalaşmasının ardından yönelttiği “Masa sağlam mı?” sorusu dikkat çekti. 

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise bu soruya “Masa sağlam” yanıtını verdi. Bunun üzerine Erdoğan’ın “Durmak yok” ifadelerini kullandığı görüldü.

SAMİMİ ATMOSFER ÖNE ÇIKTI 

Kısa süren görüşmenin samimi bir ortamda gerçekleştiği gözlenirken, söz konusu diyalog resepsiyonun en çok konuşulan anlarından biri oldu. Bayramın birleştirici atmosferine vurgu yapılan temas, Meclis çatısı altında diyalog kanallarının açık olduğu şeklinde yorumlandı.

Elif Yeşil
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMASUMANE3438:

seçimlerde bize terörist diyen secmeniniz ne düşünüyor şimdi acaba

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

