Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt

Süper Lig'in kaderini belirleyecek dev derbiye Yasin Kol'un atanması, Türk futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir krize yol açtı. Galatasaray’ın TFF ile ilişkileri dondurma kararına Fenerbahçe, "Sezon boyu pozisyonlarınız askıdaydı, şimdi mi sıra geldi?" diyerek yanıt verdi.

  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü Rams Park'ta saat 20.00'de oynanacak.
  • Derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.
  • Galatasaray, TFF ile tüm ilişkilerini askıya aldığını duyurdu; Fenerbahçe ise bu karara tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev maçta Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik maç 26 Nisan Pazar günü Rams Park'ta oynanacak ve mücadele 20.00'de başlayacak.

DERBİYE YASİN KOL ATANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de yeni hafta öncesinde karşılaşmalarda görev alacak hakemleri duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek.

GALATASARAY TFF İLE İLİŞKİLERİNİ ASKIYA ALDI

Süper Lig'de pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakeminin belli olmasının ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN JET YANIT GELDİ

Galatasaray'ın bu kararına Fenerbahçe'den jet tepki geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Sakın ha sarıyı çıkarma… Sakın ha kırmızıyı gösterme… Sakın ha VAR’a gitme… Sakın ha penaltı verme… Sakın ha bazı konuları açma “Sakın ha…” Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi ‘ilişkiler askıya’… Sıra bu maçta mı?" ifadeleri kullandı.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEmin Alıç:

Tetikçi Yasin Kol göreve.

Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Bu ülkede hiç bir şey mi düzgün olmaz, midem bulanıyor.

Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

Godoşbahçe me Kol böreğini yedirecez

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Tff ye sakınha diyen gs başkanımı böyle konuşuyor bu sakın ha nedir ya hiç girmediniz bu konulara

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

