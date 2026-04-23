Samsunspor'u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, normal süresi ve uzatmaları golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelede Samsunspor'u penaltılarda 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Onana, penaltı atışlarında tam 3 kurtarış yaparak takımına turu getirdi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçın normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona erdi.
EV SAHİBİ SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI
Ev sahibi ekibi Samsunspor, golcü oyuncusu Cherif Ndiaye'nin 69. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.
ONANA 3 PENALTI KURTARDI, TRABZON YARI FİNALDE
Karadeniz derbisinde 120 dakika sonunda gol sesi çıkmazken, mücadele penaltılara taşındı. Bordo-mavililer, Kamerunlu kalecisi Andre Onana'nın 3 penaltı birden kurtarmasıyla rakibi Samsunspor'a 3-1 üstünlük kurdu ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
YARI FİNALDEKİ RAKİBİ GENÇLERBİRLİĞİ
Bu sonuçla birlikte Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, yarı finalde Galatasaray'ı kupanın dışına iten Gençlerbirliği ile karşılaşacak.