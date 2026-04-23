Samsunspor'u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, normal süresi ve uzatmaları golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelede Samsunspor'u penaltılarda 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Onana, penaltı atışlarında tam 3 kurtarış yaparak takımına turu getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçın normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona erdi.

EV SAHİBİ SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekibi Samsunspor, golcü oyuncusu Cherif Ndiaye'nin 69. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

ONANA 3 PENALTI KURTARDI, TRABZON YARI FİNALDE

Karadeniz derbisinde 120 dakika sonunda gol sesi çıkmazken, mücadele penaltılara taşındı. Bordo-mavililer, Kamerunlu kalecisi Andre Onana'nın 3 penaltı birden kurtarmasıyla rakibi Samsunspor'a 3-1 üstünlük kurdu ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. 

YARI FİNALDEKİ RAKİBİ GENÇLERBİRLİĞİ

Bu sonuçla birlikte Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, yarı finalde Galatasaray'ı kupanın dışına iten Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErkan Dag:

karadenız fırtınası Trabzonspor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

