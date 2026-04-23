Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'e büyük şok

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda son 2 maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, eleştirilen performansı sonrası yeniden yedek kulübesinde yer aldı.

Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Samet Çavuş üstlenecek. Karşılaşma, ATV'den canlı yayınlanacak.

CENGİZ ÜNDER FORMASINI KAYBETTİ

Beşiktaş'ta son olarak ligde oynanan Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerine ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, performansı nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu. Milli oyuncu, eleştirilen performansının ardından teknik direktör Sergen Yalçın tarafından yeniden yedek kulübesine çekildi. 

İşte Beşiktaş'ın 11'i:

Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Özgür Özel ile görüşür müsünüz?' sorusuna net yanıt

Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
Haberler.com
Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş

Saldırı anında, arkadaşları için yaptığı fedakarlık kahretti
İspanya’da tatbikatta büyük hata: 600 bin Euroluk zırhlı araç yere çakıldı

Paraşütün açılmaması Avrupa ülkesine pahalıya patladı

Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı

Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe
Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş

Saldırı anında, arkadaşları için yaptığı fedakarlık kahretti
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...

Osman Aşkın Bak'tan dikkat çeken sözler: Şampiyon Cimbom için...
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları dudak uçuklattı

90 dakikalık bu derbiyi izlemenin bedeli cep yakıyor