ABD, Hint Okyanusu'nda seyreden USS George HW Bush uçak gemisinin fotoğrafını paylaştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hint Okyanusu açıklarında seyir halindeki uçak gemisi USS George HW Bush'un görselini paylaşarak Hürmüz Boğazı çevresindeki Amerikan varlığına dikkati çekti.

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Hint Okyanusu'nda seyreden uçak gemisi USS George HW Bush'un fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımda, "Nimitz sınıfı uçak gemisi USS George HW Bush (CVN 77), 23 Nisan'da ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanında, Hint Okyanusu'nda seyrediyor." ifadesi kullanıldı.

CENTCOM, önceki paylaşımında ABD kuvvetlerinin, İran'a yönelik ablukanın başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'na girişini engellediği gemilerin sayısının 33'e çıktığını duyurmuştu.

Bugün daha önceki saatlerde ise ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) X hesabından, Hint Okyanusu'nda petrol tankerine el konulduğuna ilişkin görüntülü paylaşım yapılmıştı.

Paylaşımda, ABD Hint-Pasifik Komutanlığının (INDOPACOM) sorumluluk alanında seyreden, yaptırım uygulandığı ve İran'dan petrol taşıdığı belirtilen bayraksız "M/T Majestic X" isimli tankere müdahale anına yer verilmişti.

Bu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmasının ardından bölgede yaşanan belirsiz bekleyiş esnasında gerçekleşti.

ABD-İran müzakereleri

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'den günler sonra ilk açıklama

Yaşayıp yaşamadığı bilinmiyordu! Hamaney'den açıklama geldi
Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Şüpheli çok yakınında

Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Katili çok yakınında
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için...

İç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için
Gençlerden Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!

Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!
UEFA'dan Arda Turan'a ceza

Arda Turan'a ceza verildi!
Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Şüpheli çok yakınında

Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Katili çok yakınında
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'e büyük şok

Cengiz Ünder'e büyük şok!
Cani, 3 aylık hamile Helin'i 'Sana çiçek alacağım' diyerek kandırıp öldürmüş

3 aylık hamile Helin'i öldüren cani, genç kadını böyle tuzağa çekmiş