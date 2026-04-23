Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt

Meclis'te 23 Nisan resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşme konusundaki soruya net yanıt verdi. Erdoğan, "Tabii görüşürüz. Biz iktidar partisiyiz, onlar ana muhalefet. Özgür Özel ile görüşürüz, neden görüşmeyelim?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞÜRÜZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Erdoğan, diyalog kapısını açık bırakarak, "Tabii görüşürüz. Biz iktidar partisiyiz, onlar ana muhalefet. Özgür Özel ile görüşürüz, neden görüşmeyelim?" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ GAYET OLUMLU İLERLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de konuştu. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreci gayet olumlu ilerliyor" dedi.

BULDAN VE BAKIRHAN İLE SELAMLAŞTI

Öte yandan resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok siyasetçiyle ayaküstü sohbet etti. Erdoğan, Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Pervin Buldan'la da selamlaştı.

