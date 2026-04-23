Bakan Çiftçi'den 'CHP' açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda, geçtiğimiz günlerde CHP heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmeye dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP kanadının görüşme sonrası yaptığı açıklamalara değinen Çiftçi, muhalefetin sadece kendi dile getirdiği konuları kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

"O BANA KALSIN"

Görüşmenin içeriğine dair detay vermekten kaçınan Bakan Çiftçi, heyetin iddialarına ve sorularına verdiği yanıtlar hakkında bilgi vermedi. Çiftçi, gazetecilerin soruları üzerine, "Kendi görüştükleri konuları dile getirdiler ama benim verdiğim cevaplarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. O bana kalsın" dedi.

CHP HEYETİ, BAKAN ÇİFTÇİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP heyeti, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi Bakanlıkta ziyaret etmişti. CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş'ın, Bakan Çiftçi ile basına kapalı gerçekleştirdiği görüşme, yaklaşık 1 saat sürmüştü.

Görüşmenin ardından Bakanlık önünde basın mensuplarına açıklama yapan Murat Bakan, toplantıda İçişleri Bakanlığını ilgilendiren konuların yanı sıra Milli Eğitim ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının ortak çalışma alanlarının ele alındığını belirtmişti.

Bakan Çiftçi'nin iletişim yaklaşımını olumlu bulduklarını ifade eden Murat Bakan, eleştirilen konularda bilgilendirme yapılmasının parlamentoya verilen önemi gösterdiğini kaydetmişti.

Kolluk kuvvetlerinin özlük haklarına ilişkin taleplerini Çiftçi'ye ilettiklerini aktaran Murat Bakan, uyuşturucu kullanımı ve dijital ağlar üzerinden radikalleşen gençlere yönelik ilgili bakanlıkların ortak çalışma yürütmesi gerektiğini belirtmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek ise görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının, yargı sürecindeki gelişmeler dikkate alınarak, göreve iade edilmelerine yönelik beklentilerini dile getirmişti.