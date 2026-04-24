Trump: Lübnan'da ateşkes 3 hafta uzadı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Lübnan'da ateşkes 3 hafta uzadı. Lübnan-İsrail barış anlaşmasının bu yıl gerçekleşmesi çok yüksek." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında devam eden geçici ateşkesin 3 hafta süreyle uzatıldığını duyurdu. Trump, yaptığı açıklamada tarafların barış görüşmelerine şans tanımak adına bu kararın aldığını belirterek, bölgedeki gerilimi kalıcı olarak bitirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

İSRAİL VE LÜBNAN ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Trump, Lübnan-İsrail barış anlaşmasının bu yıl gerçekleşmesi çok yüksek." ifadelerini kullandı. Bu süre zarfında diplomatik müzakerelerin Washington koordinasyonunda hızlanması bekleniyor. Trump, ateşkesin uzatılmasının bölge istikrarı için kritik bir adım olduğunu ifade ederken, nihai bir anlaşma sağlanana kadar tarafların itidalli davranmaya devam edeceği mesajını verdi.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E TOPÇU SALDIRISI

Öte yandan Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 18.30'da Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesindeki İsrail askerlerinin ve araçlarının topçu atışlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hizbullah, bir önceki açıklamasında Lübnan'ın güneyindeki Tayri beldesinde İsrail askerlerini insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını duyurmuştu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Turan Yiğittekin
Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var

Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'den günler sonra ilk açıklama

Yaşayıp yaşamadığı bilinmiyordu! Hamaney'den açıklama geldi
CHP'lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel'den ilk yorum

Özel'den, CHP'lilerin bu görüntüsüne ilk yorum geldi
Haberler.com
Antalyasporlu van de Streek’in kızı, İstiklal Marşı'nı ezbere okudu

Görüntüdeki minik, Süper Lig'in Hollandalı yıldızının kızı
Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Şüpheli çok yakınında

Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Katili çok yakınında
Farklı bir takım ismi verdi! Devlet Bahçeli'den ''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna şaşırtan cevap

''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna herkesi şaşırtan cevap
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için...

İç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için
Antalyasporlu van de Streek’in kızı, İstiklal Marşı'nı ezbere okudu

Görüntüdeki minik, Süper Lig'in Hollandalı yıldızının kızı
Cani, 3 aylık hamile Helin'i 'Sana çiçek alacağım' diyerek kandırıp öldürmüş

3 aylık hamile Helin'i öldüren cani, genç kadını böyle tuzağa çekmiş
'Hamaney bacağından üç kez ameliyat edildi' iddiası

Hamaney'le ilgili İran'ı karıştıracak iddia! Bu yüzden gözükmüyormuş