Haberler

Fenerbahçe'de kırılan rekor da başarıyı getirmedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, tarihinin en pahalı kadrosunu kurduğu sezonda mücadele ettiği kulvarlarda hedeflediği başarıların uzağında kaldı. Avrupa'ya ve Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında da işini çok zora soktu.

  • Fenerbahçe, kulüp tarihinin en yüksek bonservis harcaması olan 142 milyon Euro'yu yaptı.
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Nottingham'a elenerek ve Türkiye Kupası'na Konyaspor'a yenilerek veda etti.
  • Süper Lig'de bitime 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını zora soktu.

Sezon başında büyük umutlarla sezona giren ve tarihinin en pahalı kadrosunu kuran Fenerbahçe'de yüzler yine gülmedi. 

TARİHİN EN PAHALI KADROSU 

Fenerbahçe, bu sezon transfer piyasasında agresif bir tutum sergileyerek toplamda 142 milyon Euro (yaklaşık 7.5 milyar TL) harcadı. Bu rakam, kulüp tarihinin en yüksek bonservis harcaması olarak kayıtlara geçti. Sezon başında Kerem için ödenen 22.5 milyon Euro ve ara transferde Guendouzi için ödenen 28 milyon Euro ile iki ayrı transfer rekoru kırıldı. Sarı-lacivertlilerin harcadığı bu tutar, Galatasaray ve Beşiktaş dışındaki neredeyse tüm Süper Lig takımlarının toplam kadro değerini geride bıraktı.

ÜST ÜSTE GELEN VEDALAR

Büyük yatırımlara rağmen Fenerbahçe, kısa süre içinde iki kulvarda havlu attı. Sarı-lacivertliler, şubat ayında UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham'a elenerek Avrupa defterini kapatırken, nisan ayında da Konyaspor'a mağlup olarak Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

LİGDE DE UMUTLAR AZALIYOR

Fenerbahçe'de elde kalan tek hedef olan Süper Lig'de ise durum pek iç açıcı değil. Bitime sadece 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Kanarya, şampiyonluk umutlarını çok zora soktu. 

ELEŞTİRİLER VE HAYAL KIRIKLIKLARI 

Takımın en golcüsü En-Nesyri'nin devre arasında gönderilmesi sonrası yerine alınan 22 milyon Euro'luk Sidiki Cherif, 3 gol ve 1 asistle beklentilerin çok altında kaldı. Öte yandan Avrupa'nın en çok kazanan ikinci kalecisi olan Ederson da yediği hatalı goller ve ligdeki düşük kurtarış yüzdesiyle (%71) eleştiri oklarının hedefi oldu. Son olarak "Derbi canavarı" olarak nitelendirilen Fenerbahçe, büyük maçlarda 13 puan toplamasına rağmen, Anadolu takımlarına karşı toplamda 22 puan kaybederek zirve yarışında ağır yara aldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

