Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Şüpheli çok yakınında

Meksika’da eski güzellik kraliçesi Carolina Flores Gomez, lüks bir apartman dairesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Ülkede büyük yankı uyandıran cinayetin en dikkat çeken detayı ise baş şüphelinin maktulün kayınvalidesi olmasıydı. Olayın ardından kaçan kayınvalidenin 6 el ateş ederek Gomez'i öldürdüğü iddia edildi.

Meksika’da eski güzellik kraliçesi Carolina Flores Gomez’in öldürülmesi ülke gündemine oturdu. 27 yaşındaki Gomez’in, birlikte yaşadığı dairede kayınvalidesi tarafından vurularak hayatını kaybettiği iddia edildi.

2017 Baja California Miss Teen Universe unvanına sahip olan Gomez, 15 Nisan’da Polanco’daki lüks apartman dairesinde silahla vurulmuş halde bulundu.  Olay yerinde zorla giriş izine rastlanmazken, bu bulgu cinayetin ev içinde gerçekleştiğini ortaya koydu. 

KAYINVALİDE BAŞ ŞÜPHELİ 

Soruşturmada kayınvalide Erika Herrera’nın, genç kadına 6 el ateş ettiği öne sürüldü. Olayın ardından Herrera’nın kaçtığı ve güvenlik güçleri tarafından arandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI 

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, olay sırasında evde bulunan eşin “¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste, loca?” (O da neydi? Ne yaptın sen?) diye bağırdığı, kadının ise oğlunun sorusuna büyük bir soğukkanlılıkla şöyle yanıt verdiği duyuluyor: "Hiçbir şey, beni kızdırdı, suç onda."

Görüntüler, cinayetin aile içi bir tartışma sonrası yaşandığı iddialarını güçlendirdi.

Elif Yeşil
