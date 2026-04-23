23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü

Gaziantep’te düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde yaşananlar bayram ruhuna yakışmadı. CHP grubu, Mehter Marşı söyleyen çocuk mehteran takımına sırtını dönerek tepki gösterdi. CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, "Çocuklarımızın hala saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz" dedi.

  • CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve il yönetimi, 23 Nisan töreninde mehter takımı gösterisi yapan çocuklara sırtını döndü.
  • CHP İl Başkanı Acar, protestoyu çocukların saray kültürüne özendirilmesine karşı oldukları için yaptıklarını açıkladı.
  • AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP'yi çocukların masumiyeti üzerinden siyaset yapmakla suçladı.

23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı. Kutlamalara ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Vakkas Acar ve il yönetiminin protestosu damga vurdu.

ÇOCUKLARA SIRTLARINI DÖNDÜLER

CHP yönetimi, törende küçük öğrencilerden oluşan mehter takımı gösteri yaptığı sırada arkasını dönerek sahnelenen performansı protesto etti. Protesto gerekçelerini açıklayan CHP İl Başkanı Vakkas Acar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, yani egemenliğin saraydan alınıp millete verildiği böyle bir günde çocuklarımızın hala bu saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmediğimizi göstermek amacıyla da o saf, tertemiz çocuklarımıza yapmak istedikleri bu özentiye karşı olduğumuzdan dolayı izlemedik ve onlara arkamızı döndük. Kesinlikle mehter takımına tepki gösterdik" dedi.

ALANDAKLER ŞAŞTI KALDI

CHP'nin protestosu alandakiler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, çocukların mehter ve diğer gösterileri büyük alkış aldı. Programda Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ise günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. 

AK PARTİ’DEN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise CHP’ye sert sözlerle yüklendi. İnan, “Siyasetinizi çocukların masumiyeti üzerinden yapacak kadar mı tükendiniz?” dedi. İnan ayrıca, “Çocuklara sırtını dönen bir yapının, bu milletin geleceğine yüzünü dönmesi imkansızdır” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

allah akıl versin zor bir gurup devlet cözüm bulamaz iki dansöz üzüm suyu olsa tam bunlarlık

Haber YorumlarıUğur Çetin:

Bence CHP kiler haklı

Haber YorumlarıFatili Ozcan:

Acaba hangi taraf çocuk anlayamadım?

Haber YorumlarıYusuf Eminoğlu:

CeHalet Partisi

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

