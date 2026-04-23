Dolmabahçe'de sürprize yer yok! Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-0 kazandı.

TOURE TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Murillo, bekletmeden penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Altıpasın gerisinde meşin yuvarlağa sağ ayağıyla gelişine vuran Toure'nin şutunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

RIDVAN'IN ŞUTU İSABETLİ OLMADI

26. dakikada Olaitan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

ALANYASPOR GOLE YAKLAŞTI

44. dakikada Alanyaspor tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın çaprazdan çıkardığı pasa Hadergjonaj, ceza sahası içinde sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Oyuncunun şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İKİNCİ YARIDA İLK TEHLİKE ALANYASPOR'DAN

47. dakikada konuk takımın atağında savunma arkasına sarkan Hwang ceza sahası içi sağ çaprazından sert vurdu, top yandan az farkla auta çıktı.

EL BILAL TOURE'NİN KAFA VURUŞU AUT

65. dakikadaki Beşiktaş atağında El Bilal Toure topla birlikte merkezden ceza sahasına yöneldi. Pasını ilk anda Cerny'e aktaramadı ancak Orkun'un yatarak yaptığı müdahalenin ardından Cerny ceza sahası içinde topla buluştu ve son çizgiye inmeden ortasını yaptı. Arka direkte topa yükselen El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda top dışarı gitti.

DOLMABAHÇE'DE FARK İKİYE ÇIKTI

Beşiktaş, 82. dakikada farkı ikiye çıkardı. Alanyaspor kazandığı endirekt serbest vuruşta hızlı başlamak isteyen kaleci Ertuğrul'un pasını Olaitan araya girdi. Ceza sahasında topu solundaki Oh'a çevirdi. Oh'a ise topu sadece boş kaleye yuvarlamak kaldı.

KARA KARTAL'DAN BİR GOL DAHA

Beşiktaş, 85. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Rashica'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde müsait durumda olan Orkun Kökçü, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

BEŞİKTAŞ YARI FİNALE YÜKSELDİ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar adını yarı finale yazdıran ekip oldu. Alanyaspor ise kupaya veda etti.

SIRADAKİ RAKİP KONYASPOR

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, yarı finalde Fenerbahçe'yi kendi sahasında eleyen TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.