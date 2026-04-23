Haberler

Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray’ın tesis açılışında kullandığı “Şampiyon Cimbom” ifadesiyle ilgili gelen tepkilere yanıt verdi. Şamil Tayyar’a konuşan Bak, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, ''Şampiyon Cimbom'' ifadelerini Avrupa şampiyonu olan kadın voleybol takımı için kullandığını dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın, Galatasaray’ın tesis açılış töreninde kullandığı ifadeler spor camiasında geniş yankı uyandırdı. Özellikle sosyal medyada tartışma konusu olan "Şampiyon Cimbom" sözlerine Bakan Bak’tan net bir açıklama geldi.

BAKAN BAK, ''ŞAMPİYON CİMBOM'' SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar’a konuşan Bakan Bak, ifadelerinin bağlamından koparıldığını ve yanlış anlaşıldığını vurguladı. Bak, katıldığı açılış törenindeki konuşmasında Türk sporunun başarılarını genel olarak kutladığını belirtti. Tepkilerin odağındaki "Şampiyon Cimbom" ifadesinin bir taraf tutma amacı taşımadığını ifade eden Bak, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. 

''AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN TAKIM İÇİN SÖYLEDİM''

Tartışmalara son noktayı koyan Bakan Bak, söz konusu ifadenin kulübün futbol branşına değil, uluslararası arenada Avrupa Şampiyonu kadın voleybol takımına söylediğini ifade etti. Bakan Bak, “CEV Kupası Şampiyonu Galatasaray Kadın Voleybol Takımının başarısına gönderme yaparak ‘Şampiyon Cimbom’ dedim. Kesinlikle ifademin ligle alakası yok, sözlerim çarpıtıldı.” şeklinde konuştu. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (1)

Arif İnanç:

O zaman Avrupa şampiyonu idi diye bahsedince daha düzgün olur. Herkesin gergin olduğu anlarda bu konuşmalar çok yanlış. Biraz da insanları düşünmeniz lazım. Neyse alışkınız nasılsa şampiyonlukları böyle görmeye

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

