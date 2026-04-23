UEFA'dan Arda Turan'a ceza

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı 3-0 mağlup etmişti.

ISAQUE SAKATLIK YAŞAMIŞTI

Sport'ta yer alan habere göre; Ukrayna ekibinin yıldız oyuncusu Isaque, 5. dakikada kafa travması yaşamış sağlık heyetinin müdahalesi sonrası oyuna devam etmişti. Ancak 19 yaşındaki futbolcu 24. dakikada daha fazla sahada kalamamış ve oyundan çıkmıştı.

SHAKHTAR DONETSK VE ARDA TURAN'A CEZA

UEFA, "Oyuncularda ciddi sakatlık durumunda uygulanması gereken prosedürlere uyulmaması - Sarsıntı Protokolü İhlali" maddesinden Shakhtar Donetsk ve Arda Turan'a ayrı ayrı ceza verdi.

UEFA, Shakhtar Donetsk'e 10 bin euro, Arda Turan'a ise 20 bin euro para cezası verdi. Öte yandan kulübe, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline yönelik sarsıntı eğitimi düzenleme zorunluluğu getirildi. Ayrıca Shakhtar Donetsk "Spor etkinliklerine uygun olmayan mesaj iletilmesi" maddesinden de 20 bin euro para cezası aldı.