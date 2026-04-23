Fenerbahçe yönetiminden Galatasaray derbisi öncesi prim kararı

Fenerbahçe yönetimi, Çaykur Rizespor ve Galatasaray galibiyetleri için belirlenen 3 milyon Euro'luk prim müjdesinin Rize beraberliğine rağmen derbi kazanılırsa oyunculara ödeneceği belirtti. Sarı-lacivertliler derbiyi kazanması halinde 3 milyon Euro'luk prim takıma eşit olarak dağıtılacak.

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek dev derbi öncesi Fenerbahçe yönetimi, takımı motive etmek adına kesenin ağzını açtı. Sarı-lacivertli kurmaylar, daha önce Çaykur Rizespor ve Galatasaray galibiyetleri için belirlediği toplam 3 milyon Euro’luk dev primi yeniden masaya yatırdı.

RİZE BERABERLİĞİNE RAĞMEN PRİM DÜŞMEDİ

Normal şartlarda Çaykur Rizespor maçının beraberlikle sonuçlanması üzerine iptal edilmesi beklenen prim dopingi, yönetimin kararıyla güncelliğini korudu. iç sahada yaşanan puan kaybına rağmen oyuncuların sergilediği mücadeleden memnun kalan yönetim, rotayı tamamen derbiye kırdı. Alınan karara göre; sarı-lacivertli futbolcular Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılmaları durumunda, Rizespor maçındaki puan kaybına bakılmaksızın 3 milyon Euro’luk ödülün sahibi olacak.

TAKIM İÇİNDE EŞİT DAĞILIM

Yönetimin bu jesti, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde büyük bir heyecanla karşılandı. Belirlenen bu dev prim, derbinin kazanılması halinde herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm takıma eşit olarak dağıtılacak.

Cemre Yıldız
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuluyor

Ateşkeste korkulan oldu! Başkentte patlama sesleri duyuluyor
Brent petrol yeniden 100 doları geçti

Orta Doğu'dan gelen haberle aniden uçuşa geçti
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

3 ml. değil 10 ml verseniz Bi çacık olmaz, sorun para değil ruh yok

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'dan Yasin Kol ve Galatasaray sorularına yanıt

Yasin Kol ve Galatasaray sorularına yanıt
Gençlerden Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!

Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'e büyük şok

Cengiz Ünder'e büyük şok!
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'ı görünce hem ağladı hem ağlattı
Sadettin Saran'dan Yasin Kol ve Galatasaray sorularına yanıt

Yasin Kol ve Galatasaray sorularına yanıt
Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı

Ameliyat olacak: Sezonu kapattı!
Nuri Şahin, Arda Güler'e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı: O takıma çok istedim

Ünlü hoca ilk kez itiraf etti: Arda'yı transfer etmek istedim, gelmedi