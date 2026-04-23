Hindistan’da kimya fabrikasında yangın: Çok sayıda yaralı var

Hindistan’ın Gujarat eyaletine bağlı Bharuch kentinde bir kimya fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, bölgede paniğe neden oldu. İlk bilgilere göre olayda çok sayıda işçi yaralanırken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

PATLAMA SONRASI ALEVLER YÜKSELDİ

Olay, Bharuch ilçesindeki Jhagadia sanayi bölgesinde bulunan bir kimya tesisinde meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından fabrikada büyük bir yangın çıktı ve yoğun duman kilometrelerce uzaktan görüldü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yetkililer, ilk belirlemelere göre en az 15 işçinin yaralandığını, bunlardan 4’ünün durumunun kritik olduğunu açıkladı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

EKİPLER SEFERBER EDİLDİ

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların saatlerce sürdüğü belirtildi. Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, teknik arıza veya kimyasal reaksiyon ihtimali üzerinde duruluyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığını duyurdu. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, fabrikanın faaliyetleri geçici olarak durduruldu.