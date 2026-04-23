Haberler

Ünlü oyuncu "İnşallah" dedi, Kur-an hediye edildi

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Röportajında "Uzun ve sağlıklı bir hayat sürmek istiyorum inşallah" diyerek gönülleri fetheden ünlü oyuncu Anne Hathaway, bir hayranın samimi jestiyle karşılaştı. Hathaway’in hayranı dünyanın en güzel kadını seçilen ünlü oyuncuya Kur'an-ı Kerim hediye etti. Menajeri Müslüman olan ve BM Elçisi olarak görev yapan yıldız ismin bu anlamlı hediyeyi kabul ettiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

  • Anne Hathaway, bir röportajında 'İnşallah' ifadesini kullandı.
  • Bir hayranı, Anne Hathaway'e bir etkinlikte Kur'an-ı Kerim hediye etti.
  • Anne Hathaway, hediyeyi gülümseyerek ve nezaketle kabul etti.

Dünyaca ünlü yıldız Anne Hathaway'in daha önce verdiği bir röportajda kullandığı "İnşallah" ifadesi, hayranları arasında büyük bir sempati uyandırmıştı. Bu sempatinin son yansıması, bir hayranının Hathaway'e Kur'an-ı Kerim hediye etmesi oldu. 

DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI SEÇİLDİ 

Dünyanın en güzel kadını seçilen, Hollywood’un sevilen yıldızı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Anne Hathaway, hayranlarıyla olan sıcak diyaloğu ve kültürel bağlarıyla gündemden düşmüyor. Daha önce verdiği bir röportajda hayata dair dileklerini sıralarken kullandığı "İnşallah" ifadesiyle çok konuşulan Hathaway, bu kez bir hayranının anlamlı jestiyle karşılaştı.

“UZUN VE SAĞLIKLI BİR HAYAT İSTİYORUM, İNŞALLAH!”

Ünlü oyuncu, katıldığı bir söyleşide yaşam beklentileri sorulduğunda; "Uzun ve sağlıklı bir hayat sürmek istiyorum, inşallah" diyerek Müslüman dünyasında sıkça kullanılan bu ifadeye yer vermişti. Hathaway'in bu doğal ve içten tavrı sosyal medyada milyonlarca beğeni toplarken, hayran kitlesiyle arasındaki bağı daha da güçlendirdi.

KIRMIZI HALIDA ANLAMLI SÜRPRİZ 

Hathaway’in bu sözlerinden ilham alan bir hayranı, ünlü oyuncuya bir etkinlik sırasında Kur’an-ı Kerim hediye etti. Hediyeyi büyük bir nezaket ve gülümsemeyle kabul eden Hathaway’in o anları kameralara yansıdı. Hathaway'in menajerinin Müslüman olması ve kendisinin Birleşmiş Milletler bünyesindeki insani çalışmaları, bu tür kültürel etkileşimlerin tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtladı.

Elif Yeşil
Haberler.com
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuluyor

Ateşkeste korkulan oldu! Başkentte patlama sesleri duyuluyor
Brent petrol yeniden 100 doları geçti

Orta Doğu'dan bgelen haberle aniden uçuşa geçti
'Hamaney bacağından üç kez ameliyat edildi' iddiası

Hamaney'le ilgili İran'ı karıştıracak iddia! Bu yüzden gözükmüyormuş
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

