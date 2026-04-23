Ünlü oyuncu 'İnşallah' dedi, Kur-an hediye edildi

Dünyaca ünlü yıldız Anne Hathaway'in daha önce verdiği bir röportajda kullandığı "İnşallah" ifadesi, hayranları arasında büyük bir sempati uyandırmıştı. Bu sempatinin son yansıması, bir hayranının Hathaway'e Kur'an-ı Kerim hediye etmesi oldu.

DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI SEÇİLDİ

Dünyanın en güzel kadını seçilen, Hollywood’un sevilen yıldızı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Anne Hathaway, hayranlarıyla olan sıcak diyaloğu ve kültürel bağlarıyla gündemden düşmüyor. Daha önce verdiği bir röportajda hayata dair dileklerini sıralarken kullandığı "İnşallah" ifadesiyle çok konuşulan Hathaway, bu kez bir hayranının anlamlı jestiyle karşılaştı.

“UZUN VE SAĞLIKLI BİR HAYAT İSTİYORUM, İNŞALLAH!”

Ünlü oyuncu, katıldığı bir söyleşide yaşam beklentileri sorulduğunda; "Uzun ve sağlıklı bir hayat sürmek istiyorum, inşallah" diyerek Müslüman dünyasında sıkça kullanılan bu ifadeye yer vermişti. Hathaway'in bu doğal ve içten tavrı sosyal medyada milyonlarca beğeni toplarken, hayran kitlesiyle arasındaki bağı daha da güçlendirdi.

KIRMIZI HALIDA ANLAMLI SÜRPRİZ

Hathaway’in bu sözlerinden ilham alan bir hayranı, ünlü oyuncuya bir etkinlik sırasında Kur’an-ı Kerim hediye etti. Hediyeyi büyük bir nezaket ve gülümsemeyle kabul eden Hathaway’in o anları kameralara yansıdı. Hathaway'in menajerinin Müslüman olması ve kendisinin Birleşmiş Milletler bünyesindeki insani çalışmaları, bu tür kültürel etkileşimlerin tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtladı.