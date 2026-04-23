Gençlerden Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’da gençlerle buluştuğu etkinlikte samimi ve dikkat çeken yanıtlar verdi. “Dışişleri mi MİT mi?” sorusuna “Bu cevaplayabileceğim bir soru değil” diyerek salonda alkış topladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’da düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi. Samimi ve eğlenceli anların yaşandığı buluşmada Fidan’ın bazı sorulara verdiği yanıtlar dikkat çekti.

“DIŞİŞLERİ Mİ MİT Mİ?” SORUSU GÜNDEM OLDU

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleştirilen “ADF Youth” etkinliğinde gençlerin sorularını yanıtlayan Fidan’a, geçmişte MİT Başkanlığı yapmış olması nedeniyle “Dışişleri mi MİT mi?” sorusu yöneltildi. Bakan, soruya gülerek “Bu cevaplayabileceğim bir soru değil” karşılığını verdi. Bu yanıt salonda alkışla karşılandı.

SAMİMİ CEVAPLAR DİKKAT ÇEKTİ

Etkinlikte yalnızca diplomasi değil, günlük yaşama dair sorular da gündeme geldi. Fidan, çayı tercih ettiğini belirtirken, “Saha mı masa mı?” sorusuna sahada olmayı tercih ettiğini söyledi.

“ANKARA’NIN BAHARI” YANITI GÜLDÜRDÜ

“Ankara’nın soğuğu mu Antalya’nın sıcağı mı?” sorusu karşısında kısa süre düşünen Fidan, “Ankara’nın baharı” yanıtını vererek salonda tebessüm oluşturdu.

“KALBİM HALEP, KAFAM ŞAM”

Suriye’deki gelişmelerle ilgili bir soruya da yanıt veren Fidan, “Halep mi Şam mı?” sorusuna “Kalbim Halep’ten, kafam Şam’dan yana” ifadelerini kullandı.

Abdullah Karlıdağ
